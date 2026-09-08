Откраднаха картини за 9 млн. евро от музея "Реноар"

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Откраднати са три картини от музея "Реноар" на Френската ривиера, съобщи Sky News.

Двама крадци са проникнали в сградата на музея малко преди 6 часа сутринта във вторник и са отнесли четири картини, съобщи кметът на Кань-сюр-Мер Брайън Масон във фейсбук.

Крадците изпуснали една от картините, докато били преследвани от полицията, но успели да избягат с останалите три.

„Нападението срещу музея на Реноар е нападение срещу част от историята и културното наследство на Кань-сюр-Мер. Тези действия са особено сериозни", посочва Масон. Той не посочва кои произведения на изкуството са били откраднати.

Музеят е създаден през 1960 г. в имението на импресиониста Пиер-Огюст Реноар, разположено на хълм в Кань-сюр-Мер, близо до Ница, където той умира през 1919 г.

Колекцията, изложена в музея, включва 13 творби на Реноар и около 40 скулптури, мебели и фотографии.

Френският вестник Le Monde, както и други медии, цитираха изявление от кабинета на Масон, според което откраднатите произведения на изкуството са на стойност 9 млн. евро.

Кметът посочи, че нахлуването е започнало в 5:48 ч. сутринта местно време, когато се е задействала алармата на музея, а полицията е пристигнала на мястото пет минути по-късно.

Най-ценните творби на Реноар са били продавани за милиони на търгове в миналото.

Крадците на произведения на изкуството в Европа извършват все по-насилствени грабежи, а специализирани банди са били заместени от импровизирани групи от опортюнисти, набирани чрез социалните медии, съобщи миналия месец „Европол".

Ярък пример за тази нова тенденция е кражбата с взлом в Лувъра през миналия октомври. Крадците заплашиха охраната и посетителите и откраднаха бижута за 88 милиона евро, сред които и тиарата на императрица Евгения.