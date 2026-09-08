Песков: 90% от търговията на Русия с БРИКС вече е в национални валути

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Около 90% от стокообмена на Русия със страните от БРИКС се извършва в национални валути, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков пред индийски медии в навечерието на срещата на върха на обединението в Делхи.

По думите му Москва не си поставя за цел да премахне долара от международната търговия, а подкрепя възможността за използване на различни разплащателни механизми.

„Не преследваме целта за дедоларизация. Напротив, отворени сме към всеки възможен метод на плащане", заяви Песков, цитиран от БТА.

Той обвини някои държави, че използват националните си валути като средство за политически натиск и ограничават достъпа на Русия до тях заради наложените санкции.

„Тъй като те не ни позволяват да използваме техните валути, ние използваме собствената си", каза говорителят на Кремъл. Според него разплащанията в национални валути са изгодни за всички страни, които участват в тях.

Песков коментира и руско-индийското сътрудничество в ядрената енергетика. Той определи развитието на проекта за атомната електроцентрала „Куданкулам" като успешно и заяви, че Москва очаква преговори с Делхи за изграждането на още една АЕЦ в Индия.

„Разчитаме на по-нататъшно развитие на сътрудничеството в тази сфера и очакваме преговори за изграждането на нова атомна електроцентрала в Индия", каза Песков.

Той определи Русия като един от водещите играчи в световната ядрена енергетика. По думите му руската страна участва в изграждането на повече нови ядрени енергийни блокове в чужбина от всяка друга държава.

Изкуственият интелект ще бъде сред основните теми на предстоящата среща на върха на БРИКС в Делхи, съобщи още Песков.

„Изкуственият интелект е необятно поле за диалог и дискусии. Тази тема ще заема значителна част от дневния ред на срещата на върха в Делхи", заяви той.

Сред останалите области, в които страните от БРИКС развиват сътрудничество, Песков посочи транспорта, енергетиката, науката и технологиите, иновациите, здравеопазването, социалната политика и културния обмен.

По думите му през цялата година в рамките на организацията са провеждани експертни консултации по тези направления. Резултатите от работата на групите ще бъдат представени за обсъждане от лидерите на срещата на върха в Делхи.