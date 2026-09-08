Два труса с магнитуд 4,5 и 4,4 разтърсиха Западна Гърция в рамките на минута

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Две последователни земетресения с магнитуд 4,5 и 4,4 по скалата на Рихтер са регистрирани тази сутрин в района на Етолико, Западна Гърция, съобщиха гръцки медии, позовавайки се на данни на Европейско-средиземноморския сеизмологичен център.

Първият трус е регистриран в 10:45 часа местно време, а вторият – само минута по-късно, в 10:46 часа.

Епицентрите са били в района между Етолико и Агринио. Земетресенията са усетени и в други части на област Етолоакарнания, предава БТА.

По данни на Европейско-средиземноморския сеизмологичен център първото земетресение е било на дълбочина около 11 километра, а второто – около 5 километра. Гръцкият Геодинамичен институт също е отчел магнитуд 4,4 за втория трус, като отделните сеизмологични центрове дават известни разлики в данните за дълбочината.

Земетресенията са част от поредица от трусове в района. В понеделник там е регистрирано земетресение с магнитуд около 3,7.

Засега няма информация за нанесени щети или пострадали хора.

Пред гръцката обществена телевизия ЕРТ председателят на Организацията за антисеизмично планиране и защита проф. Ефтимиос Лекас заяви, че към момента няма причина за тревога. Той обаче допусна възможността в района да бъдат регистрирани и нови трусове.