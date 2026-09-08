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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23523529 www.24chasa.bg

Унгария изгони десет руски дипломати

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Анита Орбан. Снимка: Кадър от видео.

Унгария е изгонила десет руски дипломати заради дейности, които са несъвместими с дипломатическия им статут, съобщи външният министър Анита Орбан, цитирана от Ройтерс.

По думите ѝ руските представители са били „ангажирани с дейности в Унгария, които са неприемливи за дипломати съгласно Виенската конвенция".

Решението е взето с цел защита на националната сигурност и суверенитета на страната, се посочва в изявлението, предава БТА.

Будапеща подчертава, че експулсирането на дипломатите не означава прекъсване на дипломатическите отношения с Москва.

„Унгария има намерение да продължи с необходимия диалог, въз основа на взаимно уважение и зачитане на правилата", се казва още в съобщението.

Анита Орбан. Снимка: Кадър от видео.

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