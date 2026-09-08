Тръмп: Луната е наша

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Президентът на САЩ Доналд Тръмп публикува снимка на Луната в социалната си мрежа Truth Social с текст „Луната е наша".

По този начин той поднови някогашното твърдение, че САЩ притежават това небесно тяло. Неволно или не, това нарушава Договора за космическото пространство от 1967 г., в изготвянето на който САЩ са участвали и който е подписан от повече от 100 други държави.

Въпросният договор изрично установява, че космическото пространство и небесните тела не подлежат на национализация чрез претенции за суверенитет, ползване, окупация или по какъвто и да е друг начин.

Минути преди да декларира това, Тръмп сподели изображения, които изглеждаха като генерирани от изкуствен интелект, на новите униформи на Космическите сили на САЩ в елегантен черен нюанс, като описа цветовата палитра като „космическо сиво, полунощно черно, сребристо сиво и сатенено черно", допълнени с знаци на раменете и яката, нашивки на ръкавите и колан.

Изображенията, разбира се, веднага предизвикаха сравнения в интернет с „Междузвездни войни", като потребителите отбелязаха естетиката на „Имперския марш" и „Имперската армия".

В същата публикация е включена и карта на Ню Мексико, на която „Мексико" е зачеркнато с червено и заменено с „Америка". Не е ясно дали това е реално предложение.

Макар подобни публикации в социалните медии да служат като мощни политически послания, те нямат правната сила да променят действително имената или статуса на щатите.

Преименуването на географски обекти от страна на администрацията на американския президент се превърна в актуална тема напоследък.

На 27 август Тръмп обяви от Овалния кабинет, че официално е подал документи за преименуване на езерото Онтарио на „Езеро Америка" на фона на ескалиращия търговски спор с Канада.

Наименованието е отпреди 400 години от думата Ontari'io на езика на племето Уендат (известно още като Хюрон-Уендат), която означава „езерото е красиво" и е по-старо и от двете държави.