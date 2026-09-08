Тръмп: Испания има нулев контрол върху границата си

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Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Испания има „нулев контрол" върху границата си и определи като „тъжна" ситуацията в Сеута, където през юли беше отчетен масов приток на мигранти, предаде испанската новинарска агенция ЕФЕ.

В публикация в собствената си социална платформа Truth Social Тръмп отново коментира ситуацията, без да назовава Сеута по име.

„Толкова е тъжно това, което се случва в Испания, страна с НУЛЕВ контрол върху границата си. УАУ!", написа американският президент, цитиран от БТА.

Това е поредната му критика към Мадрид. Преди това Тръмп отправи остри забележки към Испания за разходите за отбрана, както и за позициите на страната по конфликтите в Иран и Газа.

Миналия четвъртък той определи Испания като „разрушена страна" и коментира масовото пристигане на мигранти в Сеута през юли.

„Испания ще бъде разрушена страна. Имам проблеми с Испания, защото не се държи много добре по отношение на НАТО и не плаща това, което трябва да плаща", заяви Тръмп в интервю за британската телевизия GB News.

Говорейки за Сеута, той каза, че случващото се там е „много тъжно да се види", като описа пристигането на хиляди мигранти като безпрецедентно.

В края на юли повече от 70 000 мигранти са влезли нелегално в Сеута от Мароко, като повечето от тях са се върнали в следващите дни. Малко над 5000 души остават в града, докато испанските власти разглеждат молбите им за убежище.