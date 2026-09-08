Българин е арестуван за кражба с взлом от билетни каси на корабна компания на Тасос, съобщи Гръцката брегова охрана.

Инцидентът е станал в ранните часове на 17 август тази година, когато са били взломени три билетни каси на корабна компания, разположени в Зоната на сухопътните превозвачи на остров Тасос. След разследване, вчера е арестуван 40-годишен български гражданин за кражба и повреда на чуждо имущество.

До ареста се е стигнало след използване на информация и визуални материали, които показвали двама души като извършители на престъплението. Българинът е бил идентифициран като един от двамата извършители на посочените незаконни действия. 40-годишният мъж е шофирал автомобил и е спрян от служители на Пристанищната администрация на Тасос и Службата за сигурност на Пристанищната администрация на Кавала в сътрудничество със служители на екипа за сигурност на Пристанищната администрация на Тасос. При последвалото обискиране на били открити и иззети скейтборд, два преносими безжични телефона с антени и слушалки, два мобилни телефона, €475 и облекло и екипировка, свързани с извършените престъпления.

Предварително разследване се провежда от Първи пристанищен отдел на Тасос към Централната пристанищна администрация на Кавала.