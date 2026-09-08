26 души във Франция съдят Израел за предполагаеми мъчения при мисии с флотилии за Газа

26 души подадоха жалба срещу Израел пред антитерористичната прокуратура във Франция за предполагаеми мъчения по време на хуманитарни мисии с флотилии за Газа, прехванати от израелските власти, предаде Франс прес.

Жалбоподателите са участници в инициативата „Глобал Сумуд", която има за цел да доставя хуманитарна помощ на населението в ивицата Газа. Те са били задържани по време на операции с флотилии през октомври 2025 г., април 2026 г. и май 2026 г., предава БТА.

В жалбата, внесена вчера, се посочва, че плавателните съдове, на които са се намирали участниците, са били спрени и отклонени от израелската армия, след което израелските сили са извършили произволни арести.

Жалбоподателите твърдят, че са били подложени на насилие, включително побои и използване на електрошок, както и на нечовешко и унизително отношение. Петима от тях съобщават и за „посегателства от сексуален характер".

Новата жалба може да бъде присъединена към две други разследвания, започнати от антитерористичната прокуратура през лятото. Те също са свързани с трите хуманитарни операции с флотилии.

Израелските власти отхвърлят отправените срещу тях обвинения.