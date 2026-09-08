Зеленски се надява на среща с Тръмп до 20 септември заради ПВО

Украинският президент Володимир Зеленски се надява да се срещне с американския си колега Доналд Тръмп до 20 септември, за да обсъди с него пакет от мерки за противовъздушната отбрана на Украйна през зимата. Това съобщиха Ройтерс и Франс прес.

„Планирам да се срещна с президента Тръмп през втората половина на този месец, за да повдигна този въпрос", каза Зеленски пред журналисти.

Заявката му идва на фона на засилващите се руски въздушни атаки срещу Украйна и сериозния недостиг на системи и боеприпаси за противовъздушната отбрана, пред който е изправен Киев, предава БТА.

Зеленски съобщи още, че специалните пратеници на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, които през уикенда посетиха Москва и Киев, са представили няколко „добри идеи". Според украинския президент те могат да бъдат обсъдени в рамките на преговори за евентуално прекратяване на войната.

Той посочи, че следващата тристранна среща може да се проведе в Турция, Обединените арабски емирства, Швейцария или друга страна. Зеленски е заявил това в разговор с журналисти чрез приложението WhatsApp.

Украинският президент каза също, че е готов да направи компромис по въпроса за ударите срещу доставките на зърно и енергийната инфраструктура. Той изрази очакване Москва да предприеме аналогична стъпка.