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Путин ще се срещне с индийския премиер Моди в Делхи на 11 септември

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Владимир Путин и Нарендра Моди Снимка: Twitter/@narendramodi

Руският президент Владимир Путин и индийският премиер Нарендра Моди се очаква да проведат двустранна среща на 11 септември в Делхи в рамките на срещата на лидерите на страните от БРИКС. Това съобщи говорителят на Кремъл Дмитрий Песков по време на брифинг за индийски журналисти, цитиран от ТАСС.

„С нетърпение чакаме двустранната среща на президента и премиера. Тя е планирана за петък", каза Песков.

Той определи отношенията между Путин и Моди като близки, но същевременно прагматични.

„Нашите лидери, лидерите на Русия и Индия, са в много близки лични отношения. Те са много прагматични в своите взаимоотношения, те са искрени и имат възможност откровено да обсъждат най-чувствителните проблеми от международния дневен ред по открит и конструктивен начин", заяви говорителят на Кремъл, цитиран от БТА.

Песков каза още, че позициите на Русия и Индия по отношение на войната в Украйна в значителна степен съвпадат. По думите му Москва настоява за разрешаване на кризата с мирни средства.

Владимир Путин и Нарендра Моди Снимка: Twitter/@narendramodi

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