Германската полиция задържа заподозрян за серия саботажи срещу енергийната мрежа

Германската полиция е задържала 48-годишен мъж, заподозрян за серия саботажи срещу обекти от енергийната инфраструктура на страната, съобщава „Франкфуртер алгемайне цайтунг". Полицейски говорител е потвърдил информацията пред Ройтерс, без да даде допълнителни подробности.

Мъжът е арестуван в района на електроцентралата Вайсвайлер, близо до Аахен в Западна Германия. Задържането е станало след няколкодневно разследване на поредица от инциденти около големи енергийни обекти в страната, предава БТА.

Полицията започнала да издирва мъжа, след като той изпратил няколко писма до медии и власти, в които поел отговорност за атаките. В тях той критикувал производството на електроенергия от изкопаеми горива и свързвал действията си с борбата срещу глобалното затопляне.

Според германски медии заподозреният използвал самоделни устройства, с които прехвърлял тънък проводник през високоволтови електропроводи. Така миналата седмица били предизвикани къси съединения на две места в провинциите Северен Рейн-Вестфалия и Бранденбург. При инцидентите не се е стигнало до прекъсване на електрозахранването.

В понеделник край електроцентралата във Вайсвайлер били открити още няколко устройства, поставени върху високоволтов електропровод и предназначени да предизвикат експлозии. Те били намерени близо до мястото, където по-късно полицията задържала заподозрения. Разследващите открили и ново писмо, с което отново била поета отговорност за нападенията.

Обекти в провинция Саксония също са били набелязани. В понеделник полицията съобщи, че там са открити и обезвредени най-малко 21 самоделни взривни устройства.

„Тези устройства са били предназначени да нанесат щети на високоволтовите електропроводи чрез предизвикване на късо съединение", заявиха полицията и прокуратурата в Дрезден. По данни на властите не са нанесени щети на електропреносната мрежа.

Преди задържането полицията и прокуратурата разпространиха две снимки на издирвания и призоваха гражданите за информация. Мащабното издирване в неделя обаче не довело до откриването му.

В петък полицията открила взривни вещества в апартамента на мъжа в западногерманския град Гевелсберг. По-късно специализирано полицейско звено щурмувало камион, паркиран в гора край Нидерциер, на около 100 километра от Гевелсберг. Превозното средство било преустроено като кемпер, но издирваният не бил открит вътре.