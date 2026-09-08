Русия ще предприеме ответни мерки срещу Унгария след експулсирането на 10 дипломати

Русия ще предприеме ответни мерки срещу Унгария заради решението на Будапеща да експулсира 10 руски дипломати, съобщи руското външно министерство, цитирано от Ройтерс и руската държавна агенция РИА Новости.
По-рано днес унгарската външна министърка Анита Орбан обяви, че десет служители на руската дипломатическа мисия са били обявени за нежелани заради дейности, които според унгарските власти са несъвместими с дипломатическия им статут и Виенската конвенция, предава БТА.
Москва не уточни какви конкретни ответни действия подготвя. Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова обаче заяви, че реакцията ще бъде „сурова и болезнена" за Будапеща.
Унгарското правителство обясни експулсирането с необходимостта да защити националната сигурност и суверенитета на страната. В същото време Будапеща подчерта, че решението не означава прекъсване на дипломатическите отношения с Москва и че възнамерява да продължи диалога с Русия при взаимно уважение и спазване на правилата.
Руската реакция идва още в същия ден, в който Унгария обяви експулсирането на десетимата дипломати. Европейската комисия определи решението на Будапеща като легитимна реакция на продължаващите руски хибридни атаки срещу ЕС и държавите членки.