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Русия ще предприеме ответни мерки срещу Унгария след експулсирането на 10 дипломати

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Мария Захарова , говорител на Министерство на външните работи на Русия Снимка: СНИМКА: Х/@SprinterFamily

Русия ще предприеме ответни мерки срещу Унгария заради решението на Будапеща да експулсира 10 руски дипломати, съобщи руското външно министерство, цитирано от Ройтерс и руската държавна агенция РИА Новости.

По-рано днес унгарската външна министърка Анита Орбан обяви, че десет служители на руската дипломатическа мисия са били обявени за нежелани заради дейности, които според унгарските власти са несъвместими с дипломатическия им статут и Виенската конвенция, предава БТА.

Москва не уточни какви конкретни ответни действия подготвя. Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова обаче заяви, че реакцията ще бъде „сурова и болезнена" за Будапеща.

Унгарското правителство обясни експулсирането с необходимостта да защити националната сигурност и суверенитета на страната. В същото време Будапеща подчерта, че решението не означава прекъсване на дипломатическите отношения с Москва и че възнамерява да продължи диалога с Русия при взаимно уважение и спазване на правилата.

Руската реакция идва още в същия ден, в който Унгария обяви експулсирането на десетимата дипломати. Европейската комисия определи решението на Будапеща като легитимна реакция на продължаващите руски хибридни атаки срещу ЕС и държавите членки.

Мария Захарова , говорител на Министерство на външните работи на Русия

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