Лавров: Русия е готова да помогне за разрешаването на кризата в Близкия изток

Русия е готова да помогне за успокояването на ситуацията и за намиране на решения на проблемите в Близкия изток. Това заяви руският външен министър Сергей Лавров на среща със саудитския си колега принц Файсал бин Фархан Ал Сауд в Москва, предаде Ройтерс.

Лавров посочи, че Москва има интерес да съдейства за усилията за стабилизиране на обстановката в региона и за решаването на други въпроси от взаимен интерес.

От своя страна принц Файсал заяви, че Саудитска Арабия се стреми към задълбочаване на сътрудничеството с Русия, включително в рамките на ОПЕК+.

По думите му взаимодействието между Рияд и Москва в енергийния сектор е важен фактор за стабилността на световните енергийни пазари. Двете страни си сътрудничат за балансиране на търсенето и предлагането и за защита на интересите както на производителите, така и на потребителите, предава БТА.