Президентът на Иран: Ще се съпротивляваме, докато агресорите не съжалят

Иран ще продължи да оказва решителна съпротива, докато агресорите не съжалят и правата на Ислямската република не бъдат защитени, заяви иранският президент Масуд Пезешкиан, цитиран от Ройтерс. Агенцията отбелязва, че думите му сочат към по-малко примирителен тон от страна на Техеран.

"Ислямската република Иран винаги е била против войната и е считала, че запазването на интересите на народа и регионалната сигурност лежи върху избягването на конфликти. Въпреки това, точно както до днес смело се е изправяла в защита срещу агресията, тя ще продължи тази съпротива със сила, докато агресорите не съжалят, и ще остане пазител на правата на народа", написа Пезешкиан в "Екс", цитиран от БТА.

По-рано днес говорител на катарското Министерство на външните работи съобщи, че Катар работи с регионални партньори и такива от целия свят, включително Китай, за възобновяване на преговорите между САЩ и Иран.

Катарският министър-председател и министър на външните работи шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани в момента оглавява делегация, която се намира в Пекин, уточни говорителят.