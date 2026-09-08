Протестиращ е прострелян в лицето на демонстрация в Саксония-Анхалт

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Протестиращ беше прострелян в лицето, вероятно с пневматично оръжие, по време на демонстрация в източния германски град Хале след историческите местни избори в Саксония-Анхалт, предаде ДПА, позовавайки се на властите.

Инцидентът е станал във вторник вечерта по време на шествие, организирано от група, наречена „Федерация на организациите на класовата борба“, в отговор на убедителната победа на крайнодясната „Алтернатива за Германия“ (АзГ) на местните избори в източната германска провинция в неделя.

В демонстрацията в Хале, югоизточно от столицата на провинцията Магдебург, са участвали около 850 души, съобщи полицията. Регионалната служба за сигурност вече е започнала разследване.

По време на заключителния митинг на площад „Август Бебел“ участниците внезапно са били обстреляни от неизвестен човек от съседна жилищна сграда, вероятно с пневматична пушка или еърсофт оръжие (то изстрелва пластмасови топчета - бел. ред.), съобщи полицията, цитирана от БТА.

Двайсет и пет годишният демонстрант е получил леки наранявания. Той е бил прегледан и му е оказана медицинска помощ на място, затова не се е наложило да бъде откаран в болница.

Полицията е събрала доказателства от мястото на инцидента и е претърсила два съседни жилищни блока. Извършителят обаче все още не е установен.