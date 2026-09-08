Великобритания въвежда по‑строги санкции срещу Иран

Великобритания публикува закон, предвиждащ въвеждането на по‑строги санкции срещу Иран. Той разширява търговските ограничения и правомощията за насочване към кораби. Според Лондон това е част от по-широките усилия за ограничаване на ядрената програма на Техеран и други враждебни дейности, предаде Ройтерс.

Правителството заяви, че мерките ще ограничат достъпа на Иран до британската финансова система, ще разширят търговските забрани за достъп до още стоки, технологии и услуги и ще забранят на ирански самолети да кацат във Великобритания, освен ако не се прилагат изключения.

Стивън Даути, зам.-министър по санкциите, заяви, че законодателството „засилва нашите действия за ограничаване на ядрените амбиции на Иран“ и ще помогне да се гарантира, че Иран никога няма да може да придобие ядрено оръжие, пише БТА.

Засега иранското посолство в Лондон не е отговорило на искането на Ройтерс за коментар.