Хванаха бившия шеф на Формула 1 Бърни Екълстоун в Португалия с пушка без документи

Бившият шеф на Формула 1 Бърни Екълстоун е бил задържан в Португалия в понеделник, след като митническите власти открили у него нерегистрирана пушка. Инцидентът е станал на летище „Тиреш" в Кашкайш, малко след кацането на частния самолет на 95-годишния Екълстоун. Британският всекидневник ""независимо е потвърдило случая чрез няколко власти, ангажирани с проверката.

След рутинна проверка на самолета и пътниците служителите установили, че Екълстоун превозва огнестрелно оръжие. Той бил отведен за разпит от португалската полиция, като обяснил, че пушката е предназначена за спортна стрелба по панички.

При подобни случаи стандартната процедура предвижда оръжието да бъде иззето, а човекът, у когото е открито, да бъде привлечен официално като обвиняем в наказателно производство. Засега не е ясно какъв ще бъде окончателният изход от случая с Екълстоун.

Самият той отрече да е бил арестуван. Пред информационната агенция Press Association (PA) бившият бос на Формула 1 заяви: „Не. Полицията беше много отзивчива и направи всичко възможно да ни спести излишни процедури".

Екълстоун разказа подробно пред PA как се е стигнало до проверката. По думите му той пътувал до Португалия, за да участва в състезание по стрелба по панички, за което разбрал само няколко дни по-рано. Съпругата му Фабиана се запознала с човек по време на пътуването си от Бразилия към Португалия. Той й разказал, че ще участва в подобно състезание, след което тя предложила на съпруга си също да се включи.

„Отивах да участвам в състезание по стрелба по панички в Португалия, за което научих само преди няколко дни, тъй като Фабиана (съпругата ми) се запознала с някого, докато се връщала от Бразилия за Португалия. Той казал, че ще участва в такова състезание.

Така че тя ми се обади и каза: „Тук има нещо, което трябва да видиш. Защо не дойдеш и не се включиш?" А аз казах: „Е, това не е лоша идея." ... Тъй като вече имам оръжия в Швейцария, които са надлежно внесени, защото там ловуваме и стреляме по панички, взех оръжието със себе си", обясни Екълстоун.

По думите му след кацането той преминал през митницата, където служителите го познавали добре. На въпроса дали има нещо за деклариране, той отговорил, че няма нищо съществено освен обичайните си лични вещи.

Малко след като напуснал митницата обаче един от хората, които го придружавали, му казал, че полицията иска да разговаря с него. Екълстоун отишъл при служителите и ги попитал с какво може да помогне. Те му казали, че искат информация за оръжието, което е внесъл.

„Аз дори не бях разкопчал калъфа. Казах: „Е, това е пушка и причината да е тук е тази", разказва той.

След това полицаите го попитали къде е т.нар. синя книжка за оръжието. Екълстоун заявил, че никога през живота си не е чувал за такъв документ. Полицаите му обяснили, че всеки, който превозва подобно оръжие, трябва да носи книжката със себе си, тъй като тя служи като своеобразен паспорт на оръжието. Поискали и паспорта на Екълстоун, който бил задържан от служителите.

Бившият шеф на Ф1 обяснил, че е купил пушката във Великобритания и я е пренесъл в Швейцария по всички стандартни процедури. Въпреки това полицаите му заявили, че според тях действията му представляват опит за внос на оръжие в Португалия.

„Аз казах: „Не съм се опитвал да правя такова нещо. Преминах през митницата и ето ме тук с вас", разказа той.

След последвалите разговори Екълстоун и служителите се върнали в митницата. По думите му полицаите се оплакали на митническите служители, които му обяснили как може да бъде уреден случаят.

„Трябва да предадете оръжието тук, в Лисабон, и тогава ще го разгледаме там, и искате ли да го внесете? И ако е така, ще трябва да платите мито и да поискате временен внос, и ние ще се погрижим за това по този начин", му казал митническият служител.

Екълстоун се съгласил: „Е, по-добре да направим така".

Случаят в Португалия не е първият, при който Екълстоун има проблеми с властите заради огнестрелно оръжие при пътуване със самолет.

През май 2022 г. той беше арестуван в Бразилия за незаконно притежание на оръжие, докато се подготвял да се качи на частен самолет за Швейцария. При рентгенова проверка на багажа му било открито недекларирано оръжие – пистолет LW Seecamp калибър .32. Екълстоун признал, че притежава пистолета, но заявил, че не е знаел, че го носи със себе си. Тогава той бил отведен в обект на летище „Виракопос" в Кампинас, където платил гаранция и след това получил разрешение да продължи пътуването си.

Междувременно съпругата на Екълстоун, Фабиана Флоси, е свързана с покупката на имот на около 15 мили западно от Лисабон. Сделката е определена като най-голямата частна продажба на къща в Португалия, като стойността й е около 35 милиона паунда.

Екълстоун е част от света на Формула 1 още от 50-те години на миналия век. Той започва като пилот и бизнесмен, след което става собственик на отбор и се превръща в един от ключовите преговарящи за телевизионните права на шампионата.

В продължение на десетилетия той е най-влиятелната търговска и политическа фигура във Формула 1. Екълстоун играе централна роля в сключването на търговски партньорства, спонсорски договори и споразумения със състезателни писти по целия свят.

Официалното му участие в управлението на Формула 1 приключва през 2017 г., когато Liberty Media придобива търговските права върху шампионата. Въпреки това Екълстоун остава една от най-разпознаваемите и влиятелни фигури в историята на спорта и широко му се приписва заслугата за превръщането на Формула 1 в глобален масов феномен.