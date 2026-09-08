Украинският посланик в Анкара: Трябват доказателства за ударите по кораби в Черно море, не догадки

Украйна отхвърля обвиненията за ударите по турски кораби в Черно море и настоява за доказателства. Това заяви посланикът на Киев в Анкара Нариман Джелял. „Отговорността трябва да бъде установена не въз основа на предположения или информационни кампании, а чрез факти и технически доказателства", подчерта той. По думите му гражданското корабоплаване „не е цел за Украйна", пише turkiyetoday.

Думите му идват на фона на напрегната дипломатическа ситуация. На 29 август турското външно министерство извика украинския посланик, след като кораб, управляван от турска компания, беше атакуван в Черно море, както и втори плавателен съд, изпратен да му окаже помощ. Корабът Lider Bordo Mavi беше ударен край Туапсе на 26 август, а Lider Kocatepe, изпратен да го изтегли, беше атакуван на следващия ден.

Нариман Джелял каза, че Киев вече е предупреждавал за рисковете, които продължаващата война създава за гражданското корабоплаване в региона. Той подчерта, че атаките срещу плавателни съдове, включително турски, не трябва да бъдат приписвани на Украйна без проверени доказателства. Друга негова тревога е, че инцидентите с участието на турски моряци могат да бъдат използвани за противопоставяне на двете страни.

Посланикът изложи и позицията на Киев относно атаките срещу корабите Yasar и „Nadezhda, предложен мораториум върху военните действия в морето, бъдещето на зърнения коридор и ролята на Турция при предоставянето на гаранции за сигурност.

В ексклузивно интервю за изданието посланикът беше попитан дали Киев разполага с радарни следи, траектории на полети или други технически данни, които биха могли да помогнат за установяването на извършителите на атаките с дронове срещу турските кораби Yasar и Nadezhda. И двата плавателни съда са отпътували от руското пристанище Новоросийск, преди да бъдат поразени – инцидент, предизвикал остра реакция в Турция. Те са сред няколко кораба, атакувани от дронове в Черно море през последните месеци, което оставя открит въпроса дали отговорността е на Киев или Москва.

Турските граждански кораби са били атакувани от безпилотни летателни апарати на около 20 морски мили от Новоросийск на 3 август. По-късно, на 26 август, край руското черноморско крайбрежие беше ударен турският контейнеровоз Lider Bordo Mavi. На следващия ден – 27 август – беше атакуван и корабът Lider Kocatepe, изпратен да го изтегли, като е възможно нападението да е извършено от Украйна.

„На първо място бих искал да кажа, че приемаме много сериозно всеки инцидент, при който може да бъдат засегнати цивилни граждани", заяви Джелял.

„За нас животът на всички цивилни е от най-висока ценност и безопасността на турските моряци не прави изключение", добави той.

„Гражданското търговско корабоплаване не е цел за Украйна. Напротив, Украйна има най-силен интерес да гарантира свободата и сигурността на корабоплаването в Черно море. Това е нашата официална и последователна позиция", добави той.

Посланикът отбеляза, че Киев прави ясно разграничение между обикновения търговски трафик и плавателните съдове, свързани с военните усилия на Москва.

„В същото време не можем да пренебрегнем факта, че Русия активно използва т.нар. „сенчест флот", за да заобикаля санкциите, да генерира приходи, които финансират войната, а в някои случаи и да подпомага военната си логистика", каза посланикът.

„Затова Украйна, заедно с партньорите си, работи за идентифициране на такива плавателни съдове, налагане на санкции срещу тях, лишаването им от застраховка и достъп до пристанища и услуги, както и, когато има правни основания, за задържането или изземването им. В същото време е от фундаментално значение да не се приравнява гражданското корабоплаване като цяло с плавателните съдове, които Русия използва като част от своята военна и икономическа инфраструктура", заяви Джелял.

По отношение на двата конкретни кораба той каза:

„Що се отнася до конкретните инциденти, установяването на отговорността изисква доказателства. Смятам, че е в интерес на всички държави в региона, и преди всичко на Украйна и Турция, всички заключения да се основават не на предположения или медийни публикации, а на обективни технически данни."

„Не смятам, че е уместно отговорността да бъде приписвана на Украйна без такива доказателства. Украйна е заинтересована от обективното изясняване на всички обстоятелства около подобни инциденти. Професионалното техническо сътрудничество между Украйна и Турция е много по-полезно в това отношение от политическите спекулации или прибързаните обвинения."

На въпрос доколко прозрачно Киев е готов да споделя информация за произхода на атаките, предвид възможността те да подкопаят подкрепата за Украйна в Турция, Джелял заяви, че отговорът трябва да бъде даден от експерти.

„Напълно съм съгласен, че турското общество има право да знае какво се случва с турските кораби и с турските граждани, които работят на борда им. Именно затова се нуждаем от възможно най-тясно професионално сътрудничество между компетентните органи на двете ни държави", каза той.

„На първо място, това е въпрос за експертите, които трябва да установят фактите въз основа на обективни технически данни. Също толкова важно е политическите заключения и обвинения да не бъдат отправяни, преди фактите да са установени", добави посланикът.

Той отбеляза, че Украйна публикува публични предупреждения към корабоплаването.

„От своя страна Украйна прави всичко възможно, за да гарантира, че цивилните моряци получават своевременна информация за потенциалните опасности. От съображения за сигурност Украйна предоставя предварителна и публична информация на морската общност за рисковете, свързани с военните действия в Черно море", каза Джелял.

„Официалните навигационни предупреждения, включително съобщенията NAVTEX, обозначават районите с повишена опасност и зоните, в които корабоплаването е ограничено или забранено заради военни рискове. На моряците се предоставя необходимата информация, включително координатите на тези райони", отбеляза той.

„Затова призоваваме екипажите, корабособствениците и операторите на всички граждански плавателни съдове – независимо от флага на кораба или националността на екипажа – стриктно да спазват тези предупреждения, правилно да оценяват рисковете за сигурността и да избягват навлизането в райони, където корабоплаването е ограничено или забранено", заяви посланикът.

„Доверието на турското общество е изключително важно за Украйна. А най-добрият начин това доверие да бъде запазено е чрез честност, установени факти, професионално сътрудничество и пряк диалог между двете ни държави", добави украинският посланик.

Türkiye Today попита директно дали Украйна поема отговорност за атаките срещу граждански кораби, при които много турски моряци са били убити, ранени или засегнати, както и дали Киев е атакувал плавателните съдове, знаейки, че са под турски флаг и с турски граждани на борда.

„Украйна води отбранителна война срещу държава, която нападна страната ни. Нашият противник е руската военна машина", каза посланикът.

„А Черно море се превърна в театър на военни действия не по избор на Украйна. Това е последица от руската агресия, окупацията на част от украинската територия и милитаризацията на Черноморския регион от Русия", добави той.

„В същото време Украйна многократно е подчертавала, че няма да позволи на Русия да използва международната морска търговия за укрепване на военния и икономическия си капацитет за продължаване на войната", отбеляза той.

„Затова постоянно предупреждаваме нашите партньори, корабособствениците и моряците за съществуващите рискове и ги призоваваме да не участват в дейността на руския „сенчест флот", нито в транспортирането на ресурси и стоки, незаконно иззети от Русия от временно окупираните украински територии", заяви Джелял.

„За нас е от фундаментално значение да се прави разлика между гражданското корабоплаване и дейностите, които пряко или косвено помагат на Русия да финансира и води тази война", каза той.

„Когато става въпрос за конкретен инцидент с граждански кораб, отговорността трябва да бъде установявана не въз основа на предположения или информационни кампании, а чрез факти и технически доказателства. Именно затова сме заинтересовани от възможно най-тясна размяна на информация с Турция и от обективно изясняване на всички обстоятелства", каза Джелял.

„Категорично не бих искал някой да използва трагедии или инциденти с турски моряци като инструмент за противопоставяне на украинския и турския народ", добави украинският посланик.

На въпрос за предложения от турския външен министър Хакан Фидан мораториум, при който корабоплаването в Черно море и енергийната инфраструктура да бъдат изключени от взаимни атаки, както и при какви условия Киев би го приел, посланикът припомни предишни преговори.

„Украйна последователно настоява за истинско прекратяване на огъня, безопасност на гражданското корабоплаване и намаляване на рисковете за цивилното население. Нещо повече – това не е нова позиция за Украйна", каза той.

Турският външен министър, който на 8 август говори като гост в редакцията на Anadolu Agency, заяви: „Първоначално те атакуваха военни пристанища и военни кораби, а сега атакуват всички търговски плавателни съдове без разлика. За съжаление, турските кораби, турските плавателни съдове или корабите под турски флаг също попадат сред тях."

„Предадохме призива си и на двете страни за създаване на механизъм за обявяване на мораториум по този въпрос. Украинците вече имаха подобно искане. Предадохме го и на руските си колеги. Очакваме отговор", каза Фидан.

Той отбеляза, че и двете страни са атакували логистични съоръжения, важни за противника, което по думите му е изключително опасно.

„Предложихме прекратяване на огъня по море и във въздуха по време на преговорите в Истанбул през 2025 г. Тогава украинската страна предложи конкретни мерки за деескалация, които можеха да послужат като първа стъпка към по-широк процес на прекратяване на огъня. За съжаление, Русия не се съгласи."

„Днес виждаме същия проблем: Украйна е готова да обсъжда практически механизми за прекратяване на огъня, докато Москва продължава да отхвърля подобни предложения. Следователно подобно споразумение не е само теоретично възможно – Украйна вече е демонстрирала готовност за него." След това той изложи условията на Киев.

„То обаче трябва да се основава на ясни условия. Първо, трябва да бъде взаимно. Второ, трябва да има надежден механизъм за наблюдение на спазването и за установяване на отговорността при нарушения. Трето, не трябва да позволява на Русия да използва прекратяването на огъня, за да увеличава силите си, да подпомага военната си машина чрез гражданското корабоплаване или да заобикаля международните санкции", каза Джелял.

„За Украйна ключовата цел е сигурно Черно море, свобода на търговското корабоплаване и край на атаките срещу гражданска и енергийна инфраструктура. Затова самата идея за деескалация заслужава сериозно внимание."

„Въпросът не е дали Украйна е готова – ние многократно сме демонстрирали готовността си. Въпросът е дали Русия най-накрая е готова да каже „да" на истинско прекратяване на огъня и да спазва поетите от нея ангажименти."

На въпрос дали Киев би подкрепил Турция да бъде не само посредник, но и технически гарант на подобен мораториум – включително чрез съвместен център в Анкара или Истанбул, споделяне на маршрутите на търговското корабоплаване и турска проверка на инцидентите посланикът отговори така:

„Турция има уникални възможности и специална роля в Черно море. Президентът Зеленски многократно е подчертавал, че е трудно да си представим ефективна архитектура за сигурност в региона без Турция. Следователно това, което предлагате, със сигурност може да бъде предмет на обсъждане."

„Вече имаме опит със Съвместния координационен център в Истанбул, създаден в рамките на Черноморската зърнена инициатива. Този опит може да бъде полезен, въпреки че новите реалности ще изискват нов механизъм. Организацията на обединените нации също може да играе роля, ако участието ѝ направи подобен механизъм по-ефективен."

По отношение на евентуалното присъствие на Москва той каза:

„Що се отнася до руските представители, това ще зависи от конкретния модел."

„Тяхното участие би имало смисъл само ако целта е създаването на истински механизъм за предотвратяване на инциденти и наблюдение на спазването, а не да се даде възможност на Русия да възпрепятства работата му или да получи достъп до чувствителна информация", добави посланикът.

На въпрос дали договореният по-рано зърнен коридор може да бъде възстановен в момент, когато множество цивилни кораби са подложени на атаки, посланикът заяви, че е необходима по-широка рамка.

„Самият факт, че рисковете за гражданското корабоплаване се увеличават, прави необходимостта от надежден механизъм за сигурност още по-належаща. Но не бих ограничил дискусията само до възстановяването на предишния зърнен коридор. Ситуацията се промени", каза той.

„Нуждаем се от механизъм, който гарантира свободата и безопасността на гражданското корабоплаване в Черно море като цяло, вместо да се концентрира само върху превоза на един вид товар. Опитът от зърнената инициатива може да послужи като полезен модел", отбеляза Джелял.

„Турция разполага с необходимото доверие, географски предимства, военноморски способности и опит в управлението на подобен координационен механизъм. Затова днес трябва да говорим по-малко за връщане към модела от 2022 г. и повече за създаването на по-устойчива система за морска сигурност."

На въпрос дали Киев настоява за възстановяване на Черноморската зърнена инициатива от 2022–2023 г. или за по-широко, посредничено от Турция споразумение за ненападение, обхващащо цялото търговско корабоплаване, както и дали нов процес може да бъде стартиран под името „Зърнено примирие", посланикът заяви, че названието е второстепенно.

Черноморската зърнена инициатива беше споразумение от 2022 г., посредничено от ООН и Турция, което позволи възобновяването на жизненоважния износ на храни и торове от блокираните украински пристанища. Инициативата беше прекратена на 17 юли 2023 г.

„За Украйна най-важното не е името на механизма, а резултатът: безопасно и свободно търговско корабоплаване в Черно море", каза той.

„Черноморската зърнена инициатива демонстрира, че Украйна, Турция и ООН са способни да създадат практически механизми, които допринасят за глобалната продоволствена сигурност", каза Джелял.

Той добави: „След като Русия се оттегли от споразумението, Украйна създаде алтернативен морски коридор самостоятелно и демонстрира, че руската блокада не е непреодолима."

„Ако днес е възможно да бъде създаден по-широк и по-надежден механизъм, който да защитава не само корабите, превозващи зърно, но и всички законни граждански плавателни съдове, ние сме готови да го обсъдим", отбеляза посланикът.

„Опитът от 2022–2023 г. обаче показа също, че всеки бъдещ механизъм трябва да бъде проектиран така, че да не позволява на Русия отново да превръща глобалната продоволствена сигурност в инструмент за политически шантаж", заключи Джелял.