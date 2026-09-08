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Обиколката на Коща продължава в търсене на съгласие за нови източници на приходи за ЕС

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Антонио Коща Снимка: КАДЪР: Екс/@eucopresident

Обиколката на председателя на Европейския съвет Антонио Коща продължава в столиците на по-големите европейски страни тази седмица, като в центъра на посещенията стои въпросът дали члеките на ЕС могат да се договорят за нови европейски данъци, които да допринесат за финансирането на дългосрочния бюджет на блока, пише "Политико". 

Въвеждането на нови данъци на ниво ЕС е от решаващо значение за успеха на усилията основите на споразумение за бюджета да бъдат положени до края на годината, преди националните избори във Франция, Испания, Италия и Полша през 2027 г. да потенциално застрашат преговорите.

Коща, който обикаля столиците на ЕС, за да проучи какво иска всяка от тях от бюджета, ще повдигне темата за данъците, когато се срещне утре с полския министър-председател Доналд Туск и германския канцлер Фридрих Мерц. В четвъртък ще разговаря с испанския министър-председател Педро Санчес в Мадрид и с португалския премиер Луис Монтенегро в Лисабон. Той ще завърши седмицата във Финландия, където в неделя ще се срещне с министър-председателя Петери Орпо.

Коща посети България миналата седмица и разговаря с премиера Румен Радев, пише БТА. 

Темата за новите данъци, или "собствени ресурси" на жаргона ан Брюксел, беше в центъра на вниманието и по време на срещата на европейските министри в Дъблин миналата седмица, когато започнаха истинските преговори по предложението на Европейската комисия за Многогодишната финансова рамка на ЕС за периода 2028–2034 г. на стойност 2 трилиона евро.

Страните, които внасят повече средства в бюджета на ЕС, отколкото получават, се противопоставят на предложенията за по-високи вноски, макар че правителствата в целия блок подкрепят увеличаването на разходите за отбрана, сигурност и конкурентоспособност. Това оставя новите източници на приходи на ниво ЕС като най-вероятен начин за разширяване на приходите бюджета, без директно да се изисква от националните правителства да плащат повече, отбелязва "Политико".

Антонио Коща

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