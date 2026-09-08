18 морски суперсили: Правилата на световното корабоплаване се разпадат

Правилата, регулиращи световното корабоплаване, се разпадат, предупреждават най-големите морски държави в света, като този процес се нарушава от войните и нарастващия "сенчест флот", който оперира извън контрола на западния свят, пише "Файненшъл таймс".

От десетилетия корабоплавателният сектор е защитен от закони, които гарантират свободното плаване и неутралитета на търговските кораби, но сривът на тези принципи представлява сериозен риск за световната търговия, според група от 18 морски суперсили.

"Без морска търговия веригите за доставки биха се фрагментирали и световната икономика, такава каквато я познаваме, би спряла внезапно", заявява групата в изявление, публикувано днес.

Битката за контрол над Ормузкия проток, пандемията от КОВИД-19 и "сенчестият флот", създаден в резултат на санкциите на САЩ, ЕС и Великобритания, не са "епизодични сътресения", а "сигнали за структурна промяна в оперативната среда на световната търговия", заяви Консултативната група по корабоплаването (CSG), чиито членове представляват корабите, извършващи над една пета от световната търговия по тонаж.

Изявлението е първата публична намеса на групата от създаването й преди 60 години. Сред членовете на организацията са Гърция, Сингапур, Дания, Япония, Канада, Великобритания, Нидерландия и Южна Корея, пише БТА.

"Морските маршрути все повече се превръщат в инструменти за натиск и риск", предупреди Консултативната група по корабоплаването, допълвайки, че последните събития показват колко крехка може да бъде системата на морската търговия.

Морските държави са направили това рядко изявление заради задълбочаващите се опасения относно фрагментацията на морския сектор и подкопаването на стандартите, установени от Международната морска организация (IMO) – органът на ООН, който регулира корабоплаването, заяви пред "Файненшъл таймс"Брайън Уесел, генерален директор на Датската морска администрация, която председателства консултативната група.

Над 80 процента от световната търговия се извършва с кораби, които плават съгласно правила, установени от Международната морска организация. Самата организация е официално създадена през 1948 г., но концепцията за международното управление на океаните датира още от 17-и век, когато за първи път се появява идеята за "mare liberum", или "свободни морета".

Поради ролята си в световната търговия корабите се превръщат във все по-важна мишена и пешка в геополитиката, отбелязва изданието. Русия, Украйна, САЩ и Иран нанесоха удари по граждански кораби по време на конфликтите тази година, а уязвимостта на стратегическите точки за корабоплаването беше подчертана от усилията на Иран да въведе режим на таксуване за преминаване на Ормузкия проток.