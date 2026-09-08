Лондон привика сръбския шарже д'афер заради държавни служители на погребението на Младич

Великобритания извика временно управляващия сръбското посолство в Лондон, за да осъди участието на сръбски държавни и военни служители на погребението на осъдения бивш босненски сръбски командир Ратко Младич, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на британското външно министерство.

От министерството заявиха, че „всяко прославяне на военния престъпник подкопава помирението и регионалната стабилност в Западните Балкани“.

Генерал Ратко Младич, който е бивш командир на Армията на Република Сръбска, беше осъден на доживотен затвор за геноцид и военни престъпления по време на войната в Босна и Херцеговина от 1992 до 1995 г. Той почина на 27 август т.г. на 84-годишна възраст в ареста на Международния остатъчен механизъм за наказателни съдилища в Хага и беше погребан на 7 септември в Белград. На опелото в църквата „Свети Лука“ в белградския квартал „Видиковац“, отслужено от сръбския патриарх Порфирий, и на погребението на Младич присъстваха хиляди души, сред които и сръбски длъжностни лица, пише БТА.