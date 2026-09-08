Великобритания налага санкции срещу израелските селища на Западния бряг

Великобритания обяви нов пакет от санкции срещу израелските селища на Западния бряг. Външният министър на страната Ед Милибанд заяви, че правителството вече официално определя израелската окупация на територията като незаконна, пише Би Би Си.

Сред основните мерки е забрана за внос във Великобритания на стоки, произведени в израелски селища на Западния бряг. Лондон ще санкционира също компании и физически лица, които предоставят услуги, включително строителство и финансиране, свързани с разширяването на селищата. Забранява се и рекламата на незаконните селища на британска територия.

Милибанд подчерта, че санкциите са насочени към незаконните селища и дейностите по разширяването им, а не срещу Израел като държава. Великобритания ще отказва и лицензи за износ на оръжия и други стоки, когато те биха допринесли съществено за поддържането на окупацията. Мярката ще остане в сила, докато окупацията продължава.

Британското правителство също така обяви санкции срещу нова група радикални израелски заселници, обвинени в подкрепа или подстрекаване към насилие срещу палестински общности. Лондон ще използва и съществуващия глобален режим за санкции за правата на човека, за да предприема по-бързи действия срещу разширяването на селищата, включително срещу реализацията на спорния проект E1 край Йерусалим. Планът предвижда изграждането на ново израелско селище в стратегически район между Източен Йерусалим и селището Маале Адумим. Според противниците му реализацията му би разделила Западния бряг на две части и би затруднила създаването на бъдеща палестинска държава.

Милибанд заяви пред депутатите, че Великобритания „се съгласява", че в части от Западния бряг се извършва етническо прочистване, като обвини радикални заселници, че прогонват палестинци от земите им. По думите му израелското правителство твърде често е затваряло очи пред това.

Решението на Лондон идва на фона на по-широка международна координация. Франция и Канада също обявиха, че ще забранят вноса на стоки от незаконни израелски селища. Още Дания, Финландия, Исландия, Полша, Португалия и Швеция заявиха подкрепа за допълнителни ограничения. В общо изявление 12 държави призоваха Израел незабавно да спре разширяването на селищата и заявиха подкрепа за решението за две държави.

Палестинският посланик във Великобритания Хусам Зомлот определи британските санкции като „повратна точка в отношенията между Великобритания и Палестина". Той заяви, че Лондон започва да преминава „от осъждане към последствия, от думи към действия".

Зомлот допълни, че не е възможно Палестина да бъде призната за държава, докато нейната територия едновременно с това бъде анексирана, и определи решението на Великобритания като „отдавна закъсняло". Според него това трябва да бъде само началото и Великобритания трябва да поведе Европа и международната общност към мерки, които да не позволяват на държави, компании, банки и институции да допринасят за или да печелят от незаконната окупация.

На решението обаче се противопостави Съветът на еврейските организации във Великобритания, който го определи като „дълбоко безотговорно". Организацията предупреди, че според нея все по-наказателният подход на правителството към Израел може да навреди на еврейската общност във Великобритания, да засили антисемитизма и да влоши отношенията с Израел.

Междувременно Милибанд заяви, че Великобритания продължава да подкрепя правото на Израел на сигурност, но настоя, че бъдещето на региона трябва да се основава на решение с две държави. Той обяви също нови санкции срещу финансовото крило на ливанската „Хизбула" и възстановяване на значителни икономически санкции срещу Иран.