САЩ обмисля намаляване на военното си присъствие в Близкия изток

САЩ обсъждат неофициално намаляване на броя на военнослужещите и военните съоръжения, които поддържат в Близкия изток, ако администрацията на Доналд Тръмп успее да прекрати конфликта с Иран. Това съобщава CNN, позовавайки се на шест източника от американските военни и разузнавателните среди.

В момента в региона са разположени около 50 000 американски военнослужещи, както и значителни военни ресурси, сред които два самолетоносача и над дузина разрушители с управляеми ракети. Според източниците вече се разработват няколко варианта за промяна на американското военно присъствие още от следващата година.

Войната с Иран е разкрила сериозни уязвимости на американските бази в региона. Военни обекти в Бахрейн, Катар, Саудитска Арабия и Кувейт са били атакувани с ирански дронове и ракети, като според американски представители щетите са значителни. Пострадала е и база на ЦРУ в Рияд, която по думите на източници на CNN е била практически разрушена.

Пентагонът същевременно проучва възможността част от военните съоръжения да бъдат преместени под земята, за да бъдат защитени от бъдещи ракетни и дронови атаки. Обсъжда се и вариант някои от тежко повредените обекти изобщо да не бъдат възстановявани заради огромните разходи.

Високопоставени представители на Пентагона вече са изразявали желание американското военно присъствие в няколко държави от Персийския залив да бъде намалено, като по-голяма част от отговорността за сигурността бъде поета от регионалните партньори. Не е ясно обаче кога и дали подобен план ще бъде официално задействан.

Междувременно американските сили остават активни в региона, а Иран продължава да атакува американски обекти. Началникът на военноморските операции на САЩ адмирал Дарил Кодъл заяви, че американските военнослужещи няма да се върнат в Бахрейн, където традиционно е базиран Пети флот, „в близко бъдеще".