Путин и Тръмп говориха час по телефона след визитата в Москва и Киев на US емисарите (Обновена)

Президентите на Русия Владимир Путин и на САЩ Доналд Тръмп проведоха телефонен разговор след посещението в Москва и в Киев на емисарите на Тръмп, предадоха световните агенции.

По време на разговора Путин е уверил Тръмп, че Русия няма агресивни намерения спрямо Европа.

Според Юрий Ушаков, който е съветник на Кремъл, разговорът е бил конструктивен и откровен и е продължил един час.

По време на него Тръмп е подчертал, че иска войната в Украйна да приключи възможно най-скоро.

Ушаков заяви, че двамата лидери са обменили по телефона мнения относно резултатите от посещенията на американските преговарящи Уиткоф и Къшнър в Москва и Киев. „По присъщия на двамата лидери взаимно уважителен и делови начин те обмениха мнения относно резултатите от проведените на 5 и 6 септември посещения на специалните представители на президента на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър в Москва и Киев", разказа Ушаков. Двамата лидери са оценили положително мисията на Уикоф и на Къшнър.

Разговорът между двамата лидери се е фокусирал върху въпросите за намиране на решение на въпроса с Украйна, каза Ушаков.

Президентът на Руската федерация е представил пред американския лидер обективен и подробен анализ на случващото се в хода на специалната военна операция, заяви още Ушаков. „Беше представен обективен и подробен анализ на случващото се в момента в хода на специалната военна операция, както и като цяло на това как ние виждаме перспективите за напредване на бойното поле и за постигане на поставените пред специалната военна операция цели и задачи", каза той.

В хода на разговора Путин е отбелязал усилията на съпругата на Мелания Тръмп за връщането на руски и украински деца в техните семейства, предаде ТАСС.

Междувременно един от двамата специални пратеници на Белия дом за Украйна – Стив Уиткоф – заяви в публикация в платформата Екс, че по време на посещенията му заедно с другия пратеник Джаред Къшнър в Москва и в Киев е бил постигнат съществен напредък, включително по насрочването на тристранни разговори за намиране на изход от войната.

„Беше постигнат съществен напредък, включително движение по насрочването на допълнителни тристранни разговори. Президентът Тръмп работи усилено да спре убийствата и за траен и устойчив мир", написа Уиткоф.

Той припомни, че с Къшнър за разговаряли с руския президент Владимир Путин и с украинския Володимир Зеленски, а в Киев към делегацията са се присъединили съветници по националната сигурност от Обединеното кралство, Германия и Франция.

Уиткоф и Къшнър посетиха Москва на 5 септември и Киев на следващия ден.