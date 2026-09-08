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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23525786 www.24chasa.bg

Киев призова съюзниците до ноември да вземат решение за финансовата подкрепа

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Евген Хмара СНИМКА: Екс/ @dw_russian

Украинският министър на отбраната Евген Хмара призова съюзниците на Киев да ускорят предоставянето на финансовата подкрепа, за да покрият дефицита от 27 милиарда долара в бюджета за отбрана на страната му. В тази връзка той отправи и апел към тях да вземат решение по въпроса най-късно до ноември, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Планът е толкова добър, колкото са ресурсите, с които разполагаме за изпълнението му, и финансовите решения са необходими още днес", заяви той на среща на т.нар. Контактна група за предоставяне на отбранителна помощ на Украйна.

Съюзниците на Украйна нямат друг избор, освен да увеличат подкрепата си за нея в борбата ѝ срещу Русия, междувременно заяви днес генералният секретар на НАТО Марк Рюте, цитиран от Ройтерс.

„Държавите трябва да направят повече, нямаме друг избор", каза Рюте в рамките на видеоконференция с министрите на отбраната на страните, подкрепящи Украйна.

„Нашата обща подкрепа ще позволи на Украйна да се възползва от възможностите, които създава в момента на всички фронтове, и да брани небето си", заяви той.

Евген Хмара СНИМКА: Екс/ @dw_russian

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