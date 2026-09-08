Доклад на ЕС: Бандити използват AI, за да намират места за нелегални фабрики за цигари

Престъпни групировки използват изкуствен интелект, за да откриват места в Европа, където да изграждат нелегални фабрики за цигари с по-малък риск да бъдат разкрити, предупреди във вторник одитор от ЕС.

Досега тези групировки са действали основно в Източна Европа, където е било по-лесно да се укриват, заяви Петри Сарвамаа, ръководител по писането на доклада на Европейската сметна палата за незаконната търговия с тютюневи изделия, по време на брифинг за медиите, пише "Политико".

Сега, благодарение на изкуствения интелект, за престъпниците е по-лесно да откриват подходящи места, разположени по-близо до пазарите, на които пласират продукцията си. Става дума предимно за селски райони и малки населени места. „Това намалява риска за престъпниците по веригата на доставки", допълни старшият одитор Естер Торенте Ерас.

Това е само едно от многото предизвикателства пред ЕС и държавите членки в опитите им да ограничат незаконните мрежи за търговия с тютюневи изделия, които водят до загуби на най-малко 13 милиарда евро годишно за бюджета на съюза.

През 2023 г. почти една от всеки 10 цигари в Европа е била произведена незаконно или внесена контрабандно.

Докладът излиза на фона на забавянето на опитите на страните от ЕС да постигнат споразумение за повишаване на минималните нива на данъчно облагане на тютюневите изделия и вейповете. Швеция, която е известна с популярността на снуса и предстои да проведе парламентарни избори следващата седмица, се противопостави на облагането на никотиновите паучове.

Целта на законодателството е да уеднакви цените в целия ЕС, като по този начин укрепи единния пазар и същевременно насърчи пушачите да откажат цигарите.

Липсата на координация и обмен на разузнавателна информация между агенциите на ЕС и националните власти пречи на ефективната реакция срещу новите нелегални фабрики за цигари. „Най-тревожното" е, че действителният мащаб, структурата и икономическото въздействие на незаконната търговия остават неизвестни, заяви Сарвамаа.

За да бъде ограничена тази незаконна дейност, „всичко започва от Европейската комисия", посочи той. „От съществено значение е по-добрият обмен на разузнавателна информация между всички заинтересовани страни.", добави той.

По думите му Европейската комисия трябва да поеме по-голяма роля в координирането на стратегическия отговор на различните институции, сред които Европейската служба за борба с измамите (OLAF), Европол, Евроюст и Европейската прокуратура (EPPO).

Европейската комисия като цяло е приела препоръките на Европейската сметна палата, с изключение на някои области, за които смята, че са извън правомощията ѝ.

Комисията се противопоставя на идеята да определя стратегии за различните европейски институции, като отбелязва, че OLAF и останалите органи сами определят стратегическите си приоритети. Тя също така посочва, че не е възможно да бъде изготвен надежден подход за оценка на мащаба и икономическото въздействие на незаконната търговия, тъй като няма единен метод, който да позволява това.

„Съюзът не може да си позволи да загуби тази битка", предупреди Сарвамаа. По думите му са изложени на риск общественото здраве, целостта на единния пазар и борбата с организираната престъпност.

Той обаче не даде конкретни препоръки как Европа трябва да подходи към предстоящото преразглеждане на законодателството за тютюневите изделия и акцизите, като подчерта, че това е отговорност на политиците и законодателите.