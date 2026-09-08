ЕС задълбочава връзките си с Израел в отбраната и космическите проучвания

Ръководителят на Израелската космическа агенция Шимрит Маман посети Брюксел тази седмица, където във вторник се срещна с европейския комисар по въпросите на стартъпите, научните изследвания и иновациите Екатерина Захариева. Двете обсъдиха ключови области като изкуствения интелект и роботиката.

Посещението се състоя преди председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен да произнесе в четвъртък първата си голяма реч, посветена на космоса, по време на среща на върха в Париж. Очаква се тя да предупреди за нарастващото напрежение и необходимостта Европа да засили присъствието си в космоса.

„Много е трудно да правиш нещата сам", заяви Маман пред европейското издание "Политико", предупреждавайки, че „милитаризацията на космоса вече се случва – просто не осъзнаваме колко много". По думите ѝ Израел отчита засилен интерес от страна на съюзниците към технологии с двойно предназначение – за граждански и отбранителни цели.

„Едно от нещата, върху които работим, са системите за ранно предупреждение", каза тя. „Видяхме това много добре при последната серия ракетни удари от Иран например. Благодарение на системата успяваме да предупредим всички цивилни в Израел и да ограничим броя на жертвите. Работим върху система, която да осигурява широк обхват, да позволява предварително предупреждение и да уведомява гражданите."

Поредица от скорошни сделки показва, че ЕС се стреми към по-тясно военно и технологично сътрудничество с Израел след няколко години на фактическо отдалечаване заради политическото напрежение, породено от войната в Газа. Конкуренцията от страна на Вашингтон, както и стратегическото съперничество с Москва и Пекин, обаче създават необходимост от партньори с напреднали индустриални възможности.

През 2024 г. председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен подкрепи призивите на полския и гръцкия премиер Доналд Туск и Кириакос Мицотакис за създаване на финансиран от ЕС щит за противовъздушна отбрана.

Трима високопоставени представители, запознати с обсъжданията, заявиха, че плановете не са били реализирани, след като Европейската комисия и няколко държави членки са стигнали до извода, че проектът ще трябва да разчита на израелски технологии за противовъздушна отбрана. Те са били оценени като твърде чувствителни само година след началото на войната в Газа.

Сега обаче израелската компания Rafael Advanced Defense Systems потвърди в понеделник, че ще открие завод за производство на системата за противовъздушна отбрана „Железен купол" в бивша фабрика на Volkswagen в Германия. Само преди седмица Гърция сключи сделка за 3 млрд. евро с израелското Министерство на отбраната за изграждането на нова многослойна система за противовъздушна отбрана, предназначена да унищожава дронове, вражески самолети и ракети.

„Виждаме как всичко се обединява – този многослоен подход към отбраната", заяви Маман, посочвайки сателитните изображения и моделирането с изкуствен интелект като ключови области за съвместна разработка.

„Не разглеждам отбраната само като защита от балистични ракети от Иран... Помислете за пожар, внезапно наводнение или дори продължителна суша. Имаме доказан опит и наистина много добри резултати", каза тя.