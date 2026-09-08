САЩ наложи санкции на всички ирански авиационни компании

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Правителството на САЩ санкционира всички ирански авиационни компании и заплаши, че ще предприеме подобни действия срещу всяка организация, работеща с тях, предаде Франс прес.

"Всички ирански авиационни компании вече са обект на икономически санкции", съобщи Министерството на финансите на САЩ, отговарящо за икономическата война, която Вашингтон обяви срещу Иран.

Санкции вече бяха наложени на основните ирански въздушни компании – "Махан Еър" и "Иран Еър", а в обхвата на санкциите попадат оттук нататък още 27 превозвачи, действащи на регионално и местно равнище.

Финансовото министерство на САЩ обвинява иранските власти, че използват националните авиационни компании, за да превозват оръжие, персонал и незаконни стоки, пише БТА.

Американската адмистрация реши също да премахне дерогациите за въздушния транспорт, особено онези, позволяващи на компании, които не са регистрирани в САЩ, да внасят самолети от американско производство в Иран.

От поредицата санкции, обявени днес, са засегнати и две компании от Турция и Обединените арабски емирства, които бяха обвинени, че са действали като "посредници" при доставката на три самолета Боинг 777 за авиокомпанията "Махан Еър" през това лято.

"Обещахме строги репресивни мерки срещу онези, които подпомагат финансово иранския режим. Ще спазим това обещание, като наложим санкции на компаниите, които продължават да подкрепят "Махан Еър". Нека това да послужи като предупреждение за всички, които имат бизнес отношения с други ирански авиокомпании, които от днес са обект на санкции – рискувате да бъдете изключени от световната финансова система", предупреди американският министър на финансите Скот Бесент.

Американските санкции имат ефекта на ембарго. Те забраняват на юридически и физически лица от САЩ да извършват транзакции със санкционираните организации.