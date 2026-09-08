За 5 минути дръзки крадци грабнаха картини за € 9 млн. на великия Реноар, хвърлиха 2 при бягството (Обзор)

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Месеци по-рано друго произведение на художника беше задигнато в Италия

Пореден дързък обир на произведения на изкуството разтърси Франция по-малко от година след като крадци задигнаха от Лувъра бижута от епохата на Наполеон.

Действието този път се разигра далеч от Париж, в градчето Кан сюр Мер на Лазурния бряг - мястото, на което до края на живота си твори френският художник и един от бащите на импресионизма Пиер-Огюст Реноар. В 5,48 ч във вторник алармата на къщата музей на Реноар беше задействана, като едва 5 минути по-късно на мястото вече бе пристигнала полиция.

За това кратко време обаче двама крадци

успели да срежат оградата

на музея, да счупят един от прозорците и да влязат вътре. След това задигнали четири от картините на известния импресионист на обща стойност 9 млн. евро.

Става дума за “Коко чете” (1905), “Портрет на мадам Пишон” (1895), “Момиче при кладенеца” (1886) и “Портрет на мадам Колона Романо” (1910). Първите две картини обирджиите обаче изоставили при бягството си от музея.

“Коко чете” (Coco Lisant, 1905). На картината е изобразен най-малкият син на Реноар - Клод, който е наричан галено Коко. СНИМКА: WIKIMEDIA COMMONS

“Портрет на мадам Пишон” (Portrait de Madame Stephen Pichon, 1895) СНИМКА: WIKIMEDIA COMMONS

“Момиче при кладенеца” (Jeune fille au puits, 1886) СНИМКА: WIKIMEDIA COMMONS

Портрет на мадам Колона Романо (1910) СНИМКА: WIKIMEDIA COMMONS

Кметът на градчето Браян Масон отбеляза, че на видеозаписи се вижда как престъпниците се втурнали да бягат през градините на къщата музей, след като са чули полицейските сирени да приближават, съобщи Би Би Си. И допълни, че при бягството две от четирите картини са били изоставени в пределите на музея.

30-годишният Масон, който е част от “Национален сбор” на Марин льо Пен, посочи още, че бандитите са били добре екипирани, а явно и добре информирани за това кое къде се намира вътре в музея. По думите на кмета крадците са носили каски, ръкавици и дори бойно облекло, а наред с това

били оборудвани с електрически нож

и ножовка за рязане на метал. С тях срязали конструкциите, които са държали рамките на картините на място, преди да бъдат задигнати.

Реноар остава в историята като един от основоположниците на импресионизма, чиято цел е да улови усещането за даден момент чрез светлина, цвят и атмосферата, а не чрез прецизни детайли.

Когато е на 13 г., Реноар става чирак във фабрика за порцелан, където се научава да декорира чинии. След това започва да изучава рисуване и анатомия в Ecole des Beaux-Arts и взема уроци по живопис в ателието на швейцарския художник Шарл Глейр.

Там се запознава с други художници като Алфред Сисле, Клод Моне и Фредерик Базил, с които заедно експериментират и започват да се отдалечават от традиционния стил на рисуване по онова време.

В началото на 70-те години на XIX в. Реноар

се присъединява към Моне

в създаването на независимо сдружение на художници, което става известно като “Импресионистите”. Преди това творците често се фокусират върху доста по-изтънчен реализъм и внимателно завършени картини. Новият за онова време стил обаче улавя ежедневието чрез видими замахи на четката и ярки цветове, а акцентът пада върху променящата се светлина.

Сред най-известните картини в стил импресионизъм на Реноар са “Люлката” и “Бал в Мулен дьо ла Галет”, които се намират в музея “Орсе” в Париж. В по-късните си години Реноар се отдалечава от импресионизма, стилът му еволюира и става по-класически, като включва по-ясни контури и по-солидни фигури.

Музеят в Кан сюр Мер е открит през 1960 г. в последния дом на художника преди смъртта му през 1919 г. Наред с картините колекцията включва предмети и мебели, принадлежали на Реноар, включително неговия статив и инвалидната му количка.

По-рано т.г. една от картините на Реноар беше сред три произведения, откраднати при обир на музей близо до италианския град Парма. На 22 март четирима маскирани мъже влязоха във вилата на фондация “Маняни Рока”, като

избягаха с “Рибите”

на Реноар, “Натюрморт с череши” на Пол Сезан и “Одалиска на терасата” на Анри Матис.

"Рибите" (1917) СНИМКА: WIKIMEDIA COMMONS

Миналия месец италианските власти обявиха, че са възстановили картините, включително “Рибите”, която се оценява на 3 млн. евро.