Иран: Пленихме американски подводен дрон в Ормузкия проток

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Корпусът на гвардейците на ислямската революция (КГИР) съобщи, че е пленил американски подводен дрон при входа на стратегическия Ормузки проток. Иран държи пролива блокиран от началото на войната в Близкия изток, предаде Франс прес.

Според комюнике на КГИР, разпространено от държавната телевизия, апаратът е бил пленен „на разсъмване" днес. От иранската страна го определят като един от най-съвременните подводни дронове на американската армия, пише БТА.

КГИР допълва, че изображения на пленения подводен апарат ще бъдат публикувани в следващите часове.

По данни на иранските медии дронът е предназначен за различни разузнавателни и наблюдателни задачи. Сред тях са наблюдение на морското дъно, инспекция на подводни кабели и тръбопроводи, картографиране на морското дъно и откриване на мини.

Ормузкият проток е от ключово значение за световните енергийни доставки. Преди началото на войната през него са преминавали около една пета от световните въглеводороди. Проливът е блокиран от Техеран от началото на войната, започнала на 28 февруари след израелско-американски удари по Иран. В отговор САЩ блокираха иранските пристанища.

Иран настоява корабите да получават разрешение, преди да преминат през Ормузкия проток, и заявява, че няма да се върне към режима на свободна навигация, действал преди войната.

Техеран също се стреми да въведе такси за обслужване на корабите, преминаващи през пролива. Мярката обаче е категорично отхвърляна от Вашингтон, както и от няколко държави в региона.