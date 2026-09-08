Тръмп обяви половината свят за територия на САЩ

Американският президент Доналд Тръмп публикува в социалната си мрежа Truth Social карта, на която Съединените щати са представени като значително разширена държава, обхващаща почти цяла Северна Америка, Гренландия, Исландия и множество страни и територии в Карибския басейн, пише newsweek.

Изображението, което изглежда генерирано с изкуствен интелект, беше публикувано в понеделник без никакъв придружаващ текст или обяснение. На картата американското знаме е разпростряно върху Канада, Мексико, Гренландия, Исландия, Централна Америка и голяма част от Карибите, а обозначението „Съединени американски щати" обхваща изобразените територии.

Белият дом не е дал индикации, че картата представлява официално предложение за промяна на границите или конкретна държавна политика. Според политическия професор от Florida Atlantic University Крейг Агранов картата по-скоро представлява политическо послание и провокация, отколкото реален план за анексиране. По думите му обаче държавите не трябва напълно да пренебрегват подобни сигнали, тъй като те могат да усложнят дипломатическите отношения, търговските преговори и сътрудничеството в сферата на сигурността.

На картата са изобразени САЩ и Канада, Гренландия – автономна територия в рамките на Кралство Дания, Исландия, Мексико, Белиз, Гватемала, Хондурас, Ел Салвадор и Никарагуа. Сред териториите и държавите в Карибите са Куба, Ямайка, Хаити, Доминиканската република, Бахамите, Антигуа и Барбуда, Сейнт Китс и Невис, Доминика, Сейнт Лусия, Барбадос, Сейнт Винсент и Гренадини и Гренада.

На изображението присъстват и Пуерто Рико и Американските Вирджински острови, които и без това са територии на САЩ, както и Каймановите острови, Търкс и Кайкос, Британските Вирджински острови, Ангила и Монсерат – британски отвъдморски територии. Изобразени са още френските отвъдморски територии Сен Мартен, Сен Бартелеми, Гваделупа и Мартиника, както и Синт Мартен – съставна страна на Кралство Нидерландия.

На картата не се виждат някои други карибски държави и територии, сред които Тринидад и Тобаго, Аруба, Бонер и Кюрасао.

Публикацията предизвика незабавна реакция от Исландия. Исландското външно министерство извика американския посланик в Рейкявик Били Лонг, за да поиска обяснение за изображението. Според исландската обществена телевизия RÚV от министерството са заявили, че публикацията е „напълно неуместна".

Случаят идва на фона на продължаващото напрежение около стремежа на Тръмп да постави Гренландия под американски контрол. Исландия е особено чувствителна към въпросите за суверенитета в Арктика заради географската си близост до Гренландия.

Тръмп от години настоява, че САЩ трябва да придобият Гренландия – полуавтономна територия на Дания. Идеята предизвика напрежение не само между Вашингтон и Копенхаген, но и с европейските съюзници на САЩ.

В понеделник публикацията на Тръмп се появи само часове след като Европейската комисия обяви инвестиция от 200 милиона евро в Гренландия по време на посещението на председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен.

В интервю за датската информационна агенция „Рицау" в Нуук датската министър-председателка Мете Фредериксен заяви, че правителството и населението на Гренландия многократно са изразявали ясно позицията си.

„Правителството и народът на Гренландия многократно са заявявали, че не искат да бъдат американци. Надявам се, че никой не се съмнява в това – нито в САЩ, нито в останалата част от света", подчерта Фредериксен.

Канадският премиер Марк Карни също неведнъж е отхвърлял идеята Канада да стане 51-вият американски щат. По време на среща в Овалния кабинет на 6 май Карни заяви пред Тръмп: „Както знаете от бизнеса с недвижими имоти, има места, които не се продават." Тръмп му отговори: „Никога не казвай никога."

Мексико също зае твърда позиция срещу натиска от Вашингтон. В понеделник президентът Клаудия Шейнбаум заяви в публикация в X, че страната й е независима и суверенна и няма да бъде колония или протекторат на друга държава.

„През месеца на родината потвърждаваме, че Мексико нито е, нито ще бъде колония или протекторат на чужда държава. С гордост сме свободна, независима и суверенна нация", написа Шейнбаум.

Куба също реагира на политиката на администрацията на Тръмп. Кубинският външен министър Бруно Родригес обвини САЩ, че подлагат кубинския народ на „колективно наказание". Той посочи като пример ограниченията върху доставките на гориво, засилените санкции и продължителните прекъсвания на електрозахранването, заради които според него някои кубинци разполагат само с два или три часа електричество дневно.

Публикацията с разширената карта е част от серия подобни действия на Тръмп. В неделя той публикува и други изображения, за които се предполага, че са генерирани с изкуствен интелект, включително едно, според което американският щат Ню Мексико трябва да бъде преименуван на „Ню Америка", както и друго с надпис „Луната е наша".

По-рано тази година Тръмп подписа указ, с който нареди на американските федерални институции да използват названието „Заливът на Америка" вместо „Мексиканския залив". Промяната обаче се отнася единствено до федералното правителство на САЩ и не е международно призната. По-късно президентът обяви и намерение езерото Онтарио да бъде преименувано на „Езеро Америка" на фона на задълбочаващия се търговски спор с Канада.

Стандартното географско определение за Северна Америка включва 23 суверенни държави, а към тях картата на Тръмп добавя Гренландия и редица карибски държави и зависими територии.