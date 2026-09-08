Пуснаха от ареста мъж, ранил двама полицаи в Рим. Мелони: Неприемливо

Италианският премиер Джорджа Мелони остро разкритикува освобождаването от ареста на мъж, който според властите е ранил двама полицаи при задържането му днес в Рим. За случая съобщи италианската новинарска агенция АНСА.

Мелони публикува в социалните мрежи видео от инцидента, на което се вижда как двамата служители на реда са нападнати и получават наранявания, докато изпълняват служебните си задължения.

Мъжът е бил изправен пред съд по обвинения в нападение, съпротива при арест и обида на длъжностни лица. Съдът е потвърдил законността на задържането му, но въпреки това той е освободен само няколко часа по-късно, посочи италианската премиерка, пише БТА.

По думите на Мелони подобни съдебни решения се превръщат във все по-честа практика и подкопават усилията на служителите на реда, които ежедневно рискуват безопасността си, за да защитават гражданите.

Тя подчерта, че правителството ще продължи да засилва защитата на правоохранителните органи и да разширява инструментите, с които те разполагат при изпълнение на служебните си задължения.

„Освобождаването на човек само часове след подобно тежко деяние и нападение срещу представител на държавата е не само трудно за разбиране, но и откровено неприемливо", заяви Мелони. Според нея подобни решения подкопават доверието в държавата като цяло.