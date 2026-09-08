Хванаха издирван престъпник в Турция, сменил пола си и се укривал 8 години

Турската полиция сложи край на осемгодишното издирване на осъден престъпник, който успял да се укрива от правосъдието, след като междувременно сменил пола си и започнал да използва самоличността на собствената си сестра. За случая съобщава вестник „Сабах", позовавайки се на полицейска информация.

Издирваният Тугдул Б. е бил осъден на 7 години и 11 месеца затвор за кражба, извършена през 2010 г. в черноморския град Самсун. От февруари 2018 г. той е бил обявен за издирване, но успял да заблуди властите, предприемайки необичайни действия, за да остане неразпознат, пише БТА.

Случаят бил разкрит при работа на Бюрото за издирвани лица към Отдела за обществена сигурност на Истанбулската полиция, което издирва бегълци с влезли в сила присъди. В хода на оперативно-издирвателните действия полицаите установили, че Тугдул Б. междувременно е сменил пола си и вече се представял като жена.

За да избегне ареста, той използвал личните данни на сестра си. След проведено издирване на терен обаче полицията успяла да установи местонахождението му. Беглецът бил задържан в истанбулския квартал „Кадъкьой".

По разпореждане на дежурния републикански прокурор срещу него е започнало и допълнително съдебно производство за използване на чужди лични данни и самоличност, уточнява „Сабах".