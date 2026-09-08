Израелски съд отхвърли жалба срещу спорния проект за ново селище на Западния бряг

Израелски съд отхвърли жалба, с която неправителствени организации се опитват да спрат напредъка по мащабния проект за заселване Е1 на Западния бряг, остро критикуван както от НПО, така и от редица западни държави. Това показва съдебното решение, цитирано от Франс прес.

Окръжният съд на Йерусалим е отхвърлил спешното искане на жалбоподателите за издаване на временна заповед, която да спре обществената поръчка по проекта. Той предвижда изграждането на ново заселване в район близо до Йерусалим, пише БТА.

Търгът за проекта беше обявен през юли от израелското министерство на жилищното строителство и включва изграждането на над 1200 жилища в рамките на Е1, в непосредствена близост до заселването Маале Адумим.

Няколко неправителствени организации, сред които „Мир сега", сезираха съда след обявяването на търга и поискаха той да бъде отменен. В същото време европейски държави призоваха Израел да се откаже от проекта.

В решението си съдията посочва, че в краткосрочен план проектът няма да доведе до необратима промяна на терен. По думите му процедурата по търга, както и получаването на необходимите разрешителни, ще продължат във времето. Това ще даде възможност на съдилищата да се произнесат окончателно по съществото на делото много преди реалното начало на строителните дейности.

Съдията отбелязва още, че израелските власти са поели ангажимент да информират кандидатите в търга за всякакви допълнителни жалби, които могат да бъдат подадени.

Трите организации, които са инициатори на съдебната процедура, обаче заявиха в общо комюнике, че решението „обслужва интересите на правителството" в разгара на изборния период. Според тях то позволява на властите „да създадат нова реалност на терен, която ще породи разрушителна ситуация, изключително трудна за промяна".

Неправителствените организации предупреждават също, че продължаването на обществената поръчка може да ускори действия на етническо прочистване в зоната, обхваната от плана, и да има „катастрофални последици" за хилядите палестинци, които живеят там.

Планът за Е1 беше одобрен от Израел миналата година след няколко десетилетия на замразяване, включително заради натиска на последователни американски администрации. Реализирането му би изолирало още повече Източен Йерусалим от останалата част на Западния бряг. Районът е окупиран, а впоследствие анексиран от Израел, но е с предимно палестинско население.

Израел окупира Западния бряг през 1967 г. Днес там живеят над 500 000 израелци в заселвания, редом с около три милиона палестинци.