Спряха европейските средства за бизнеса на чешкия премиер Бабиш

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Европейският съюз е преустановил изплащането на част от субсидиите за чешкия конгломерат „Агроферт", свързан с премиера Андрей Бабиш, съобщи Европейската комисия, цитирана от Ройтерс.

„Агроферт" обединява стотици компании в сферата на селското стопанство, производството на химически препарати и други дейности. Конгломератът, който е сред водещите европейски производители на торове, управлява близо 130 000 хектара земя и досега е получавал милиони евро под формата на земеделски субсидии и други видове европейска помощ.

Бабиш преобразува бизнеса си в доверителен фонд, след като се върна на премиерския пост през декември миналата година. Той заяви тогава, че предприетата мярка отговаря на всички изисквания за предотвратяване на конфликт между политическите му функции и бизнес интересите му, пише БТА.

Според Европейската комисия обаче връзките на премиера с „Агроферт" не са били прекъснати в достатъчна степен.

„Комисията смята, че чешкият министър-председател се намира в потенциално положение на конфликт на интереси във връзка с управлението на средства по европейската политика за сближаване и селскостопански фондове. Доверителният фонд, учреден от Бабиш, не прави тази ситуация по-малко явна", посочи говорител на ЕК.

Чешката агенция, отговаряща за управлението на селскостопанските помощи, съобщи вчера, че Брюксел е спрял изплащането на 3 милиона евро, докато тече допълнително разследване.

Говорителят на Европейската комисия уточни, че решението не засяга преките субсидии, които се отпускат автоматично на земеделските производители.

Самият Бабиш отхвърли значението на решението на ЕС и заяви, че няма собственост върху „Агроферт".

„Не притежавам „Агроферт", никога няма да бъда негов собственик и не извличам ползи от него", подчерта премиерът, цитиран от чешката информационна агенция ЧТК.

От „Агроферт" също заявиха, че компанията спазва всички законови изисквания.

Освен конгломерата „Агроферт" Бабиш все още притежава предприятия на стойност милиони евро, сред които и здравни клиники в различни части на Европа.

Предишен одит на ЕС установи, че чешкият премиер е бил в конфликт на интереси и по време на предишния си мандат, продължил от 2017 до 2021 г.