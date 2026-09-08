Утре Вучич разпуска сръбския парламент, ще насрочи избори за 25 октомври

Сръбският президент Александър Вучич обяви, че утре по обяд ще подпише указ за разпускане на парламента и ще насрочи предсрочни парламентарни избори за 25 октомври. Той направи изявлението пред обществената телевизия РТС.

Вучич уточни, че указите за разпускане на Народната скупщина и за насрочване на изборите ще бъдат подписани точно в 12:00 часа местно време, или 13:00 часа българско.

Президентът пожела на всички участници „успешна демократична надпревара" и изрази надежда, че вотът ще помогне за намиране на изход „от тази криза, за която всички постоянно говорят".

„С радост ще приема всеки демократичен резултат, мисля, че е важен за държавата. Ще поздравя опонентите си, ако спечелят, няма да се ядосвам, а ако не ме поздравят, свикнал съм с това. Пожелавам успех на всички и ще кажа нещо повече за това утре в 12 часа", заяви Вучич тази вечер.

Още на 2 септември РТС съобщи, позовавайки се на свои източници, че парламентарните избори ще се проведат на 25 октомври.

Вчера сръбският премиер Джуро Мацут предложи на извънредно заседание на правителството парламентът да бъде разпуснат и да се проведат предсрочни парламентарни избори.

По думите му изборите ще дадат възможност за укрепване на институциите и намаляване на политическото напрежение в страната. Мацут заяви, че правителството ще продължи да изпълнява задълженията си до сформирането на нов кабинет,

За предсрочен вот студентското движение в Сърбия настоява още от май 2025 г. То възникна спонтанно след трагедията на железопътната гара в северния сръбски град Нови Сад, където на 1 ноември 2024 г. загинаха 16 души, пише БТА.

Студентите оглавиха масови антисистемни протести и обвиниха управляващите за трагедията в Нови Сад. На предстоящите избори те ще участват като наблюдатели и ще подкрепят кандидати с високо обществено доверие, които досега не са били част от политическия живот на Сърбия.