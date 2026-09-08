Рубио: Иран стои зад атаките на хутите срещу Саудитска Арабия

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Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви днес, че Иран стои зад част от атаките на йеменските бунтовници хути срещу Саудитска Арабия, предаде Франс Прес.

„Хутите в много отношения са агенти и проксита на иранците. Мисля, че зад част от това ясно стои ръката на Иран", каза Рубио в отговор на въпрос на журналист за поредицата от нападения, при които бяха ранени десетки хора, пише БТА.

Атаките бяха насочени и срещу петролни съоръжения в Саудитска Арабия и предизвикаха осъдителна реакция от страна на ООН.

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш осъди трансграничните нападения на хутите срещу обекти в южната част на Саудитска Арабия.

„Осъждаме трансграничните атаки на хусите срещу много обекти в южната част на Саудитска Арабия", заяви говорителят на Гутериш Стефан Дюжарик.

По думите му нападенията са засегнали цивилни граждани и енергийната инфраструктура. „Разбира се, изразяваме сериозно безпокойство относно съобщенията за цивилни жертви", добави Дюжарик.

Атаките са част от рязкото изостряне на напрежението между хутите и Саудитска Арабия през последните седмици. През юли лидерът на групировката Абдул Малик ал Хуси предупреди, че саудитски петролни и други жизненоважни съоръжения ще бъдат подложени на ракетни и дронови удари, ако Рияд продължи намесата си в конфликта в Йемен. Предупреждението дойде, след като хутите изстреляха ракети срещу Саудитска Арабия, а междувременно беше прекратено четиригодишно примирие между страните.

През август хутите атакуваха с няколко дрона рафинерия на „Сауди Арамко" в Джизан. Те заявиха, че ударът е в отговор на действия на Саудитска Арабия в Йемен. През последните седмици групировката обяви и блокада на саудитски пристанища в Червено море и извърши атаки срещу кораби, свързани с кралството. Саудитска Арабия отговори с въздушни удари по позиции на хутите в Сана.