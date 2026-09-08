Рубио: Иран стои зад атаките на хутите срещу Саудитска Арабия

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви днес, че Иран стои зад част от атаките на йеменските бунтовници хути срещу Саудитска Арабия, предаде Франс Прес.
„Хутите в много отношения са агенти и проксита на иранците. Мисля, че зад част от това ясно стои ръката на Иран", каза Рубио в отговор на въпрос на журналист за поредицата от нападения, при които бяха ранени десетки хора, пише БТА.
Атаките бяха насочени и срещу петролни съоръжения в Саудитска Арабия и предизвикаха осъдителна реакция от страна на ООН.
Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш осъди трансграничните нападения на хутите срещу обекти в южната част на Саудитска Арабия.
„Осъждаме трансграничните атаки на хусите срещу много обекти в южната част на Саудитска Арабия", заяви говорителят на Гутериш Стефан Дюжарик.
По думите му нападенията са засегнали цивилни граждани и енергийната инфраструктура. „Разбира се, изразяваме сериозно безпокойство относно съобщенията за цивилни жертви", добави Дюжарик.
Атаките са част от рязкото изостряне на напрежението между хутите и Саудитска Арабия през последните седмици. През юли лидерът на групировката Абдул Малик ал Хуси предупреди, че саудитски петролни и други жизненоважни съоръжения ще бъдат подложени на ракетни и дронови удари, ако Рияд продължи намесата си в конфликта в Йемен. Предупреждението дойде, след като хутите изстреляха ракети срещу Саудитска Арабия, а междувременно беше прекратено четиригодишно примирие между страните.
През август хутите атакуваха с няколко дрона рафинерия на „Сауди Арамко" в Джизан. Те заявиха, че ударът е в отговор на действия на Саудитска Арабия в Йемен. През последните седмици групировката обяви и блокада на саудитски пристанища в Червено море и извърши атаки срещу кораби, свързани с кралството. Саудитска Арабия отговори с въздушни удари по позиции на хутите в Сана.