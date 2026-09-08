ЕС призова хутите да прекратят всички атаки след ударите срещу Саудитска Арабия

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Европейският съюз призова йеменските бунтовници хути, подкрепяни от Иран, да "прекратят всичките си атаки" и осъди ударите на бунтовническото движение срещу Саудитска Арабия, бяха насочени срещу нефтени съоръжения и раниха десетки души, предаде Франс прес.

"Тези атаки представляват опасна ескалация, нарушават международното право, подкопават регионалната сигурност и стабилност и рискуват да компроментират още повече усилията за мирно разрешаване на конфликта в Йемен", заяви Ануар ел Ануни, говорител на дипломатическата служба на ЕС.

"Призоваваме хутите незабавно да прекратят всички атаки на територията и извън Йемен, включително нападенията срещу търговски кораби в Червено море", допълни той.

Атаките на хутите срещу енергийни съоръжения в южната част на Саудитска Арабия предизвикаха пожари и временно прекъсване на някои дейности.

"Няколко енергийни съоръжения и инфраструктура, разположени в южната част на Кралството са атакувани тази сутрин", заявиха от енергийното министерство на страната. В резултат от нападенията има ранени и са "предизвикани пожари на няколко места, довели до временното спиране на някои дейности", добавиха оттам,

Министерството на външните работи на страната осъди атаките и заяви, че ще предприеме всички необходими мерки за защита на суверенитета си, предава БТА.

"Кралството потвърждава легитимното си право да предприеме всички необходими мерки за защита на суверенитета си", се казва в изявление и се "подчертава необходимостта от незабавно прекратяване на всички форми на ескалация от тази въоръжена групировка, както и на продължаващите заплахи срещу корабоплаването".