Хиляди в Кьолн излязоха на протест срещу „Алтернатива за Германия" (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Около 9000 души се събраха тази вечер в западния германски град Кьолн на демонстрация срещу крайната десница, съобщи полицията, цитирана от ДПА.

Протестът премина под мотото „Да спрем десния екстремизъм в Саксония-Анхалт и навсякъде – да укрепим демокрацията!". Той бе организиран от коалиция от организации след изборната победа на крайнодясната „Алтернатива за Германия" (АзГ) в източната германска провинция Саксония-Анхалт.

Според организаторите демонстрацията трябва да даде възможност на гражданите да изразят позицията си по отношение на изборния резултат, да покажат несъгласието си с него и да обсъдят последиците от победата на АзГ.

„В момент, в който крайнодесни екстремисти в Германия могат за първи път да дойдат на власт в една от федералните провинции, ние като демократи искаме и сме длъжни ясно и категорично да надигнем глас", заявиха от коалицията.

Организаторите призоваха за изграждането на силна демократична преграда срещу АзГ както в парламентите на отделните провинции, така и в германското гражданско общество, пише БТА.

По думите им протестът е в защита на демокрацията, социалната държава, ценностите, залегнали в германската конституция, многообразието и човешкото достойнство. Демонстрантите се обявиха и срещу расизма, антисемитизма, омразата и насилието.

Коалицията категорично се противопостави и на всякакви опити за нормализиране на отношението към „Алтернатива за Германия" или за установяване на сътрудничество с партията.