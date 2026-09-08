Хиляди в Кьолн излязоха на протест срещу „Алтернатива за Германия" (Видео)

Около 9000 души се събраха тази вечер в западния германски град Кьолн на демонстрация срещу крайната десница, съобщи полицията, цитирана от ДПА.
Протестът премина под мотото „Да спрем десния екстремизъм в Саксония-Анхалт и навсякъде – да укрепим демокрацията!". Той бе организиран от коалиция от организации след изборната победа на крайнодясната „Алтернатива за Германия" (АзГ) в източната германска провинция Саксония-Анхалт.
Според организаторите демонстрацията трябва да даде възможност на гражданите да изразят позицията си по отношение на изборния резултат, да покажат несъгласието си с него и да обсъдят последиците от победата на АзГ.
„В момент, в който крайнодесни екстремисти в Германия могат за първи път да дойдат на власт в една от федералните провинции, ние като демократи искаме и сме длъжни ясно и категорично да надигнем глас", заявиха от коалицията.
Организаторите призоваха за изграждането на силна демократична преграда срещу АзГ както в парламентите на отделните провинции, така и в германското гражданско общество, пише БТА.
По думите им протестът е в защита на демокрацията, социалната държава, ценностите, залегнали в германската конституция, многообразието и човешкото достойнство. Демонстрантите се обявиха и срещу расизма, антисемитизма, омразата и насилието.
Коалицията категорично се противопостави и на всякакви опити за нормализиране на отношението към „Алтернатива за Германия" или за установяване на сътрудничество с партията.
Several thousand people gathered at the Berlin Brandenburg Gate in protest after the far-right AfD reached a landslide win in the state elections of Saxony-Anhalt https://t.co/KZ1dlDcZ9Z pic.twitter.com/chV8Y3xFyA— Reuters (@Reuters) September 8, 2026