Мис Австрия почина внезапно на едва 22 години

Едва на 22 години почина носителката на титлата „Мис Австрия" Лусия Сишич. Младата жена от Виена е издъхнала внезапно, като смъртта й е потвърдена от нейното семейство и приятели.

Точната причина за кончината все още не е известна. Сишич е родена със сърдечно заболяване и през живота си е претърпяла цели седем операции на сърцето, съобщават австрийски медии.

Въпреки тежките изпитания тя не се отказва от мечтите си. През 2024 г. Лусия печели конкурса „Мис Австрия" и остава носителка на короната до смъртта си.

Още преди победата си тя открито говори за здравословните проблеми, с които живее от дете. В интервю през 2024 г. Сишич разказва, че детството й „е било просто различно, но и ме е направило силна".

След като е коронясана за „Мис Австрия", тя отправя специални благодарности към лекарите и кардиолозите, които са се грижили за нея през целия й живот.

„Благодарение на специалистите и всеотдайните лекари, които – чрез огромните си усилия – многократно са ми спасявали живота, преодолях много трудни моменти и успях да водя пълноценен живот", пише тя в Инстаграм.

Сишич признава, че е наясно колко много още й предстои да научи и преживее. Въпреки всичко се гордее, че не се е отказала, макар да е имала „много причини за това".

„Трудно е да се намерят правилните думи, за да изразя благодарността си, тъй като едно просто „благодаря" е далеч от необходимото", пише още младата жена.