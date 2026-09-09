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Йордания е прехванала 18 ирански ракети

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Йордания съобщи за 18 прехванати ирански ракети. Снимка: СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

Йордания прехвана и унищожи 18 балистични ракети, изстреляни от Иран, а други две паднаха в отдалечени райони, съобщи държавната новинарска агенция Петра. Не се съобщава за ранени. Йордания заяви, че е отразила поредна серия атаки от страна на Иран, след като Техеран обяви нови удари срещу американски военни бази в региона, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) заяви, че е нанесъл удари по американската военна база "Ал Азрак" в отговор на извършени по-рано американски атаки срещу ирански петролни танкери, съобщи агенция Фарс.

Според иранската агенция Тасним е имало няколко експлозии в две американски бази в Йордания. Няма потвърждение на тези съобщения нито от американските военни, нито от йорданските власти.

Американските военни заявиха, че са нанесли удари по пет ирански петролни танкера, като посочиха, че ударите са в отговор на атаки на КГИР с ракети срещу американски военен кораб на два пъти през последните два дни.

Корпусът на гвардейците на ислямската революция (КГИР) заяви, че е пленил американски подводен дрон в стратегическия Ормузки проток. Ислямската република държи блокиран пролива от началото на войната в Близкия изток, предаде Франс прес.

КГИР заяви,

Йордания съобщи за 18 прехванати ирански ракети.

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