Пет жертви при катастрофа на медицински хеликоптер в Малайзия

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Петима души, сред които медицински персонал, загинаха днес, след като медицински хеликоптер се разби в Малайзия, съобщиха властите и държавната новинарска агенция Бернама, цитирани от Ройтерс.

Властите казаха, че димът от горските пожари затрудни спасителните операции.

Министърът на здравеопазването Дзулкефли Ахмад посочи в изявление, че по предварителна информация пилотът и четирима служители на министерството са били

на борда на хеликоптера, който се разби близо до летището за къси излитания и кацания "Лонг Леланг" в щата Саравак. Сред тях са били лекар, помощник-лекар и две медицински сестри, добави той.

Представител на комитета за справяне с бедствия в Мири, Саравак, потвърди пред агенция Бернама, че и петимата души на борда са загинали при катастрофата.

Операциите по издирването днес бяха затруднени от мъглата, което попречи на спасителите да използват въздушни средства, посочи в изявление комисарят на полицията в Саравак Мохамад Зайнал Абдула.

Мястото на катастрофата се намира в отдалечен район, до който се стига след 10-часово пътуване по шосе, добави той.

Агенцията за гражданска авиация на Малайзия съобщи, че специален отдел на министерството на транспорта разследва катастрофата.