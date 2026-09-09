Украйна иска спешна доставка на 1000 ракети за системите "Пейтриът"

Украйна е в процес на договаряне на доставка на около 1000 ракети за системите "Патриът" от съюзниците си и чрез заем от Европейския съюз, заяви вчера украинският министър на отбраната Евген Хмара, цитиран от Ройтерс.

В изказване по време на среща на Контактната група за отбраната на Украйна Хмара също така каза, че по-голяма част от ракетите ще бъдат доставени едва през следващите години, и призова за по-спешна помощ.

В коментари, публикувани по-късно от украинското министерство на отбраната, министърът заяви, че Украйна иска от западните си партньори да предоставят повече ракети за противовъздушна отбрана от запасите си.

Той призова съюзниците на Киев да ускорят предоставянето на финансовата подкрепа, за да покрият дефицита от 27 млрд. долара в бюджета за отбрана на страната му. В тази връзка той отправи и апел към тях да вземат решение по въпроса най-късно до ноември, посочва Ройтерс.