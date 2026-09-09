САЩ: Унищожихме 5 ирански танкера в отговор на атаки срещу наш кораб

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Американските въоръжени сили обявиха днес, че са унищожили пет петролни танкера в района на Персийския залив в отговор на атаките на иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) срещу американски военен кораб през последните два дни, предаде Франс прес.

Централното командване на САЩ (СЕНТКОМ) "е унищожило пет кораба, превозващи ирански суров петрол, на 8 септември, след като КГИР на два пъти е атакувал кораб на американския военноморски флот с балистични ракети през последните два дни", се посочва в съобщение на военните, цитирано от БТА.

СЕНТКОМ твърди, че американският кораб е отблъснал тези атаки и че нито един американски военен не е бил ранен.

Централното командване уточни също, че е поискало от екипажите да напуснат корабите си, преди те да бъдат ударени.

Четири кораба ("Кавиз", "Чарминар", "Хоризон" и "Риеско") са били унищожени в Оманския залив, а пети ("Деря") — близо до остров Харг, се посочва в съобщението, придружено от видеозаписи на тези кораби, на които се вижда как след експлозия са обхванати от пламъци.

СЕНТКОМ посочи също така днес, че един от нейните подводни дронове е претърпял повреда в района на Ормузкия проток, след като Иран обяви, че е пленил такъв подводен апарат.

"Подводен дрон, експлоатиран от американските сили, е претърпял неизправност преди повече от един ден. Той наблюдаваше водите в региона с цел подпомагане на текущите операции", заяви Тим Хокинс, говорител на СЕНТКОМ.

"Дефектният дрон беше стар модел, който не събираше поверителни данни и не пренасяше никакво секретно сонарно или радарно оборудване", добави говорителят.

Той не посочи дали това устройство е именно онова, което е било пленено от Иран, или не.

КГИР заяви вчера, че "е пленил един от най-модерните подводни дронове на американската армия при входа на Ормузкия проток призори".

Междувременно американският държавен секретар Марко Рубио предупреди днес Иран, че САЩ ще продължат да нанасят удари по ирански петролни танкери в отговор на опитите на Техеран да атакува американски бойни кораби, посочва Ройтерс.

"Иран продължава да се опитва да порази американски военни кораби и всеки път, когато го направи, ще губи още танкери", каза Рубио пред журналисти по време на визита в Колумбия.