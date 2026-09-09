Техническа неизправност забави 490 излитания на самолети от шест британски летища

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Въздушният трафик в големите британски летища бе нарушен вчера и днес поради техническа неизправност при доставчика на услуги за контрол на полетите – Националната служба за гражданска авиация (NATS), предаде Ройтерс.

Отмяната на стотици полети и закъсненията на още стотици насочи общественото внимание към службата три години след като срив в обработката на полетните планове причини още по-мащабни смущения, отбелязва БТА.

Докато пътниците чакаха информация в залите за заминаващи из цялата страна вчера, авиокомпаниите изразиха съмнение дали системата за контрол на въздушното движение в страната е подходяща.

Националната служба за гражданска авиация съобщи в 18:34 ч. по Гринуич (21:34 ч. българско време), че проблемът, който засегна системата ѝ за обработка на полетни данни, е решен.

По-рано от агенцията заявиха, че "безопасността не е била застрашена".

"Възстановяването след днешния проблем със системата отне повече време, отколкото се надявахме. Проблемът със системата вече е решен, работим нормално и полагаме всички усилия, за да наваксаме забавянията", казаха оттам.

Близо хиляда полета бяха засегнати вчера, включително от и към най-голямото летище във Великобритания – Хийтроу.

Данните от системата за проследяване на полети "ФлайтАуеър" сочат, че около 490 излитания са били забавени на шест летища - Хийтроу, Гетуик, Лондон Сити, Лутън, Единбург и Бристол, до към 15:18 ч. по Грунуич (18:18 ч. българско време).

Летище Хийтроу съобщи, че излитанията са възобновени, но заради технически проблем са прекратени кацанията до края на денонощието във Великобритания и се очаква проблемите да продължат.