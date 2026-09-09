Си Цзинпин и Путин поздравиха Ким Чен-ун за националния празник на Северна Корея

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Китайският президент Си Цзинпин и руският лидер Владимир Путин отправиха послания, за да поздравят Ким Чен-ун по случай националния празник - 9 септември и 78-ата годишнина от основаването на Северна Корея, съобщи днес севернокорейската официална новинарска агенция КЦТА, цитирана от Ройтерс.

Си Цзинпин уверява в посланието си Ким Чен-ун, че желае "да продължи укрепването на стратегическата насоченост" на двустранните отношения и да работи със севернокорейския лидер за развитието на двете държави, посочва КЦТА.

Китайският президент също така заявява, че укрепването и развитието на двустранните отношения остава "траен и неизменен приоритет" за Китайската комунистическа партия, посочва БТА.

В отделно послание Путин посочва, че ще продължи "да работи в най-тясно сътрудничество" с Ким Чен-ун за укрепване на всеобхватното стратегическо партньорство между двете държави.

Путин добавя, че отношенията между Русия и Северна Корея ще допринесат за регионалната сигурност и за "по-справедлив, многополюсен световен ред".

Двете послания бяха публикувани на първа страница на официалния вестник на ЦК на Корейската трудова партия "Родон Синмун", отбелязва Ройтерс.

КЦТА съобщи също, че Ким е получил поздравителни послания и от лидерите на няколко други държави, включително Виетнам, Лаос, Камбоджа, Монголия, Швеция, Беларус, Сингапур, Швейцария и Зимбабве за годишнината от Деня на основаването на Корейската народно-демократична република (КНДР) - 9 септември 1948 г.