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Важно за българите с имоти в Гърция: Имотният данък отпада в редица селища в Халкидики, Кавала и край Аспровалта

Бойка Атанасова, Атина

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Халкидики. СНИМКА: АРХИВ

От 2027 г. Гърция разширява освобождаването от имотния данък ENFIA за основни жилища в малки населени места. Мярката обхваща още 131 селища и около 62 000 собственици.

В област Кавала в списъка са Неа Карвали, Пальо, Неа Ираклица, Никисиани и Хрисохори. В Халкидики освобождаването ще важи за Неа Потидеа, Флогита, Симандра, Агиос Николаос и Сикия.

В района на Аспровалта мярката обхваща Неа Врасна и Неа Аполония, докато Аспровалта и Ставрос не са сред новодобавените населени места.

Облекчението важи за основното жилище и при облагаема стойност до 400 000 евро. Мярката е от интерес и за български собственици на имоти в Северна Гърция, ако отговарят на посочените условия.

Халкидики. СНИМКА: АРХИВ

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