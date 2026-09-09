Почина Дун Цзянхуа - първият лидер на Хонконг след връщането на града под китайско управление

Дун Цзянхуа, първият лидер на Хонконг след връщането на града под китайско управление, почина на 89-годишна възраст, съобщи Би Би Си.

Бившият наследник на корабна империя пое управлението от последния британски губернатор Крис Патън през юли 1997 г., когато Обединеното кралство върна Хонконг на Китай, с което сложи край на повече от 150 години британско управление.

Бурният мандат на Дун бе белязан от азиатската финансова криза, две големи епидемии и исторически протести, които предизвикаха критики към неговата администрация. В крайна сметка той подаде оставка през 2005 г.

Дун е починал във вторник вечерта, заобиколен от близките си, съобщиха местните медии. От офиса му го описаха като човек, „посветен на страната си и нейния народ".

Роден в Шанхай през 1937 г., Дун е завършил машинно инженерство в Ливърпулския университет във Великобритания, след което се мести в САЩ, където работи в „Дженерал Електрик" в продължение на почти десетилетие.

През 1969 г. той се мести в Хонконг и започва работа в корабния конгломерат на баща си, „Ориент Оувърсийс", като в крайна сметка поема управлението му през 1979 г.

Политическата му кариера започва през 1992 г., когато е назначен за член на изпълнителния съвет на Патън.

Въпреки че имал малко политически опит, се смята, че Дун е бил специално избран от Пекин да оглави Хонконг след предаването на властта. Той е възприеман като лоялист, особено след като държавните банки на Китай помагат за спасяването на семейния му бизнес по време на световната рецесия в средата на 80-те години.

По време на прием в Голямата зала на народа през януари 1996 г. тогавашният президент на Китай Дзян Цзъмин преминава през препълнената зала, за да стисне ръката на Дун - жест, който по онова време ясно сигнализира подкрепата на Пекин за Дун за най-високия пост.

Азиатската финансова криза удря малко след като Дун поема властта, което води до срив на цените на жилищата. Неговото правителство е изправено и пред редица предизвикателства в областта на общественото здраве, включително епидемия от птичи грип в периода 1997–2002 г. и епидемията от САРС (Тежък остър респираторен синдром) през 2003 г.

Но най-голямото политическо предизвикателство за Дун настъпва през юли 2003 г. по време на втория му мандат, когато половин милион жители на Хонконг излизат на улиците, за да протестират срещу предложен закон за националната сигурност, от който се опасяват, че ще застраши гражданските им права.

Правителството му се отказва от предложеното законодателство след масивния обществен протест, което също допринася за оставката на Дун през март 2005 г.

По това време като причина бе посочено влошеното му здраве – но според някои той е бил подложен на натиск от Пекин да се оттегли.

В крайна сметка през 2020 г. Пекин наложи закон за националната сигурност в Хонконг, за който властите твърдят, че е необходим за поддържане на стабилността. Критиците обаче го нарекоха „краят на Хонконг" и твърдят, че той е създал атмосфера на страх в града.

Последната публична поява на Дун беше през юли 2021 г. на събитие, посветено на 100-годишнината от основаването на Китайската комунистическа партия. Според съобщенията няколко месеца по-късно той е претърпял сърдечна операция.

Оставя след себе си съпруга и три деца.

Бившите главни изпълнителни директори на Хонконг отдадоха почит на Дун. Леунг Чун-ин, който ръководеше града между 2012 и 2017 г., го описа като „благосклонен" лидер, който „спечели хората с разум".

Кари Лам, която беше главен изпълнителен директор от 2017 до 2022 г., заяви, че лидерството на Дун е дало „исторически принос с трайни ползи".

Китайската държавна информационна агенция „Синхуа" нарече Дун „известен патриот, изтъкнат обществен активист и близък приятел на Китайската комунистическа партия".

Тя отбеляза също, че Дун е бил един от многото заместник-председатели на Китайската народна политическа консултативна конференция - най-висшия политически консултативен орган в Китай - в продължение на четири последователни мандата.