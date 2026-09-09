Над 3500 евро помощ за многодетни семейства в Гърция

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Гръцкото правителство променя схемата за помощта при раждане, като премахва досегашния таван от 3500 евро за многодетните семейства. Предвижда се сумата да нараства с по 1000 евро за всяко следващо дете.

Така при четири деца помощта ще бъде 4500 евро, при пет – 5500 евро, при шест – 6500 евро, а при седем деца ще достига 7500 евро. Новите размери ще важат и за деца, родени от 1 януари 2026 г.

Пакетът включва още 10% увеличение на ваучерите за детски ясли и градини, отпадане на доходния критерий за семейства с три деца и по-високи доходни прагове за останалите категории.

Увеличава се и финансирането за студентско хранене – от 2 на 3 евро на ден, а в граничните и островните райони – от 2,45 на 3,50 евро.

Предвижда се и създаване на специална спестовна сметка за децата, в която средства ще могат да внасят родителите, а държавата също ще участва с вноски. Идеята е парите да се натрупват през годините и да се използват от детето на по-късен етап.

Мерките са част от новия пакет на гръцкото правителство за подкрепа на семействата и ограничаване на демографския спад.

В момента помощта при раждане в Гърция е 2400 евро за първо дете, 2700 евро за второ, 3000 евро за трето и 3500 евро за четвърто и всяко следващо дете.