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Двама убити и трима ранени след удар с руски дронове по украинско-молдовски граничен пункт

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Дрон СНИМКА: X/@Beefeater_Fella

Руски дронове удариха граничен контролно-пропускателен пункт на молдовско-украинската граница тази нощ, съобщи Украинската гранична служба на страницата си във Фейсбук, както и губернаторът на Одеска област Олег Кипер в канала си в приложението Телеграм, предаде Ройтерс.

"През тази нощ вражеските дронове атакуваха граничния контролно-пропускателен пункт "Старокозаче" на границата с Молдова", написа Кипер в канала си в Телеграм.

По първоначални данни двама души са били убити, а трима са били ранени, допълни той.

На граничния пункт са били нанесени щети и той е преустановил дейността си, уточни Кипер, като потвърди по този начин първоначалната информация на Украинската гранична служба.

Властите на Молдова са били осведомени за атаката, изтъкнаха областният губернатор и Украинската гранична служба.

Граничният контролно-пропускателен пункт "Старокозаче" се намира в югоизточния край на украинско-молдовската граница на около 70 километра от Одеса и 130 километра от молдовската столица Кишинев, отбелязва Франс прес, цитирана от БТА.

Дрон СНИМКА: X/@Beefeater_Fella

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